Izrael objavio zabrinjavajuću grafiku: Evo dokle mogu doseći iranske rakete

Za sada nije objavljeno kojim je točno projektilom Iran pokušao pogoditi bazu na Diegu Garciji. Razvoj projektila srednjeg dometa već je godinama jedan od ključnih stupova iranske vojne strategije. Sustavi poput Sajjila, Ghadra i Emada omogućuju Teheranu pokrivanje velikog dijela Bliskog istoka te istočnog Sredozemlja, a u kombinaciji s napadačkim dronovima, koji služe i za izviđanje i za izravne udare, Iran raspolaže sposobnostima koje mogu predstavljati prijetnju vojnim bazama, energetskoj infrastrukturi i važnim pomorskim rutama u regiji. Prema procjenama Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), najdalekometnija iranska balistička raketa koja je trenutačno u operativnoj uporabi, Sajjil, može dosegnuti oko 2000 kilometara. Sličan maksimalni domet, prema tim procjenama, imaju i iranski napadački dronovi tipa Shahed, prenosi Večernji list.