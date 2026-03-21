Izrael objavio zabrinjavajuću grafiku: Evo dokle mogu doseći iranske rakete

"Iran je lansirao dvostupanjsku interkontinentalnu balističku raketu dometa 4000 kilometara prema američkom cilju na otoku Diego Garcia", stoji u objavi na X-u
Nakon jučerašnjeg pokušaja napada na zajedničku američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, u kojem su korištena dva balistička projektila srednjeg dometa, Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su grafiku s procjenom dometa iranskog balističkog arsenala.
Prema toj procjeni, gotovo cijela Europa sada se nalazi unutar dosega projektila ispaljenih iz Irana.
"Iranski teroristički režim lansirao je dalekometnu raketu prvi put od početka operacije „Roaring Lion“, koja može dosegnuti udaljenost od oko 4.000 km.
Na to se upozoravalo: iranski teroristički režim predstavlja globalnu prijetnju - sada i s raketama koje mogu dosegnuti London, Pariz ili Berlin", piše u objavi.
❗️The Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of Operation Roaring Lion that could reach a distance of ~4,000 km.— Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2026
Za sada nije objavljeno kojim je točno projektilom Iran pokušao pogoditi bazu na Diegu Garciji. Razvoj projektila srednjeg dometa već je godinama jedan od ključnih stupova iranske vojne strategije. Sustavi poput Sajjila, Ghadra i Emada omogućuju Teheranu pokrivanje velikog dijela Bliskog istoka te istočnog Sredozemlja, a u kombinaciji s napadačkim dronovima, koji služe i za izviđanje i za izravne udare, Iran raspolaže sposobnostima koje mogu predstavljati prijetnju vojnim bazama, energetskoj infrastrukturi i važnim pomorskim rutama u regiji. Prema procjenama Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), najdalekometnija iranska balistička raketa koja je trenutačno u operativnoj uporabi, Sajjil, može dosegnuti oko 2000 kilometara. Sličan maksimalni domet, prema tim procjenama, imaju i iranski napadački dronovi tipa Shahed, prenosi Večernji list.
