FBI: Iran je planirao uzvratiti dronovima na teritorij SAD-a u slučaju rata

FBI je posljednjih dana upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao uzvratiti na američke napade lansiranjem dronova prema zapadnoj obali SAD-a, prema upozorenju koje je pregledao ABC News.
„Nedavno smo došli do informacija da je početkom veljače 2026. Iran navodno planirao izvesti iznenadni napad koristeći bespilotne letjelice s neidentificiranog plovila uz obalu teritorija Sjedinjenih Država, konkretno protiv neodređenih ciljeva u Kaliforniji, u slučaju da SAD pokrene napade na Iran“, navodi se u upozorenju distribuiranom krajem veljače. „Nemamo dodatne informacije o vremenu, načinu, cilju ili počiniteljima ovog navodnog napada", javlja ABC News.
Upozorenje je stiglo upravo u trenutku kada je administracija Donalda Trumpa pokrenula svoju aktualnu ofenzivu protiv Islamske Republike. Iran je uzvratio napadima dronovima na ciljeve diljem Bliskog istoka.
Glasnogovornica FBI-eva ureda u Los Angelesu odbila je komentirati.
Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.
Američki obavještajni dužnosnici posljednjih mjeseci također su zabrinuti zbog sve šire uporabe dronova od strane meksičkih narkokartela i mogućnosti da bi ta tehnologija mogla biti iskorištena za napade na američke snage i osoblje u blizini granice s Meksikom.
„Nepotvrđeno izvješće sugerira da su neidentificirani vođe meksičkih kartela odobrili napade bespilotnim sustavima (UAS) koji nose eksploziv protiv američkih policijskih službenika i pripadnika američke vojske duž granice između SAD-a i Meksika“, navodi se u biltenu iz rujna 2025. koji je pregledao ABC News. „Takav napad na američko osoblje ili interese unutar Sjedinjenih Država bio bi bez presedana, ali predstavlja moguć scenarij, iako karteli obično izbjegavaju poteze koji bi izazvali neželjenu pozornost ili reakciju američkih vlasti.“
Suradnik ABC Newsa John Cohen, bivši šef obavještajne službe Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a, rekao je da je zabrinut zbog mogućnosti ratovanja dronovima koje bi moglo dolaziti i s Pacifika i iz Meksika.
„Znamo da Iran ima snažnu prisutnost u Meksiku i Južnoj Americi, imaju veze, imaju dronove, a sada imaju i motiv za izvođenje napada“, rekao je Cohen. „FBI je pametno postupio kada je izdao ovo upozorenje kako bi državne i lokalne vlasti bile spremnije pripremiti se i odgovoriti na ovakve prijetnje. Informacije poput ovih izuzetno su važne za provedbu zakona.“
Iako FBI-evo upozorenje nije navelo kako ili kada bi plovila s napadačkim dronovima mogla doći dovoljno blizu američkog kopna, obavještajni dužnosnici već dugo izražavaju zabrinutost da bi oprema mogla biti unaprijed raspoređena — bilo na kopnu ili na brodovima na moru — u slučaju da Izrael ili SAD napadnu Iran.
