FBI: Iran je planirao uzvratiti dronovima na teritorij SAD-a u slučaju rata

„Nepotvrđeno izvješće sugerira da su neidentificirani vođe meksičkih kartela odobrili napade bespilotnim sustavima (UAS) koji nose eksploziv protiv američkih policijskih službenika i pripadnika američke vojske duž granice između SAD-a i Meksika“, navodi se u biltenu iz rujna 2025. koji je pregledao ABC News. „Takav napad na američko osoblje ili interese unutar Sjedinjenih Država bio bi bez presedana, ali predstavlja moguć scenarij, iako karteli obično izbjegavaju poteze koji bi izazvali neželjenu pozornost ili reakciju američkih vlasti.“