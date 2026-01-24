Vojni piloti u akciji: Trudnica helikopterom iz Orebića prevezena u KBC Split

Helikopterska posada poletjela je u 7, 35 iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema helidromu Mokalo u Orebiću, a u 8,20 preuzeli su trudnicu u pratnji dvaju članova medicinskog tima te nastavili let prema Splitu. Helikopter je u 8, 45 sletio na helidrom KBC-a Split, gdje je trudnica, zajedno s medicinskom pratnjom, predana na daljnju zdravstvenu skrb.