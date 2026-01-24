Oglas

"Ponosni smo"

Vojni piloti u akciji: Trudnica helikopterom iz Orebića prevezena u KBC Split

Hina
24. sij. 2026. 12:59
HRZ
HRZ

Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u subotu ujutro hitno su helikopterom prevezli trudnicu iz Orebića na otoku Pelješcu u Klinički bolnički centar (KBC) Split.

Helikopter je nešto prije 9 sati sletio na helidrom KBC-a Split, gdje je trudnica, zajedno s medicinskom pratnjom, predana na daljnju zdravstvenu skrb.

 U hitnom zračnom prijevozu sudjelovali su pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a. Uspješno ga je provela dežurna letačka posada koju su činila četiri člana, a let je obavljen helikopterom Mi-171Sh.

 Helikopterska posada poletjela je u 7, 35 iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema helidromu Mokalo u Orebiću, a u 8,20 preuzeli su trudnicu u pratnji dvaju članova medicinskog tima te nastavili let prema Splitu. Helikopter je u 8, 45 sletio na helidrom KBC-a Split, gdje je trudnica, zajedno s medicinskom pratnjom, predana na daljnju zdravstvenu skrb.

 Kapetan helikoptera, bojnik Nikola Gažo, istaknuo je kako je zadaća provedena sukladno planu i važećim procedurama, uz potpunu koordinaciju svih uključenih službi.

 „Uvijek smo ponosni kad svoja vojna znanja i vještine možemo iskoristiti da bismo pomogli našim ljudima u hitnim situacijama, a posebno kada je riječ o trudnicama ili djeci“, rekao je bojnik Gažo. 

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo KBC Split Orebić trudnica

