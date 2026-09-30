ČETIRI DO ŠEST PORCIJA DNEVNO
Istraživanje: Cjelovite žitarice mogu pridonijeti zdravlju srca
Oko 60 grama smeđe riže, zobenih pahuljica i drugih cjelovitih žitarica dnevno moglo bi poboljšati zdravlje srca i krvožilnog sustava, poručuju istraživači koji su analizirali rezultate gotovo 90 studija i kliničkih ispitivanja kako bi utvrdili optimalan unos cjelovitih žitarica.
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Nova studija objavljena u rujnu u časopisu European Heart Journal pokazuje da su četiri do šest porcija cjelovitih žitarica dnevno optimalna količina.
Cjelovite žitarice korisne su za zdravlje jer mogu pridonijeti smanjenju tjelesne težine, krvnog tlaka, kolesterola i razine šećera u krvi, navode istraživači. Kako ističu, njihov se pozitivan učinak očituje u više područja, od razine masnoća i krvnog tlaka do regulacije glukoze, metabolizma masti i upalnih procesa.
"Iako se veći unos cjelovitih žitarica već dugo povezuje s boljim zdravljem srca u populacijskim istraživanjima, klinička ispitivanja dala su neujednačene rezultate", rekla je voditeljica istraživanja Helda Tutunchi sa Sveučilišta medicinskih znanosti u Tabrizu.
"Uklanjanje vlakana iz žitarica povezano je sa širokim rasponom bolesti"
Objasnila je da je cilj istraživačkog tima bio utvrditi kolika je količina cjelovitih žitarica potrebna kako bi se rizik od srčanih bolesti značajno smanjio.
Prema riječima Cecilie Kyrø iz Danskog društva za borbu protiv raka, uklanjanje vlakana iz žitarica povezano je sa širokim rasponom bolesti zbog utjecaja na volumen stolice i debelo crijevo.
To je zato što su cjelovite žitarice, kod kojih se zadržavaju svi dijelovi zrna - mekinje, klica i endosperm - u mnogim prehrambenim proizvodima zamijenjene rafiniranim žitaricama, pri čemu se uklanjaju dijelovi bogati vlaknima i drugim korisnim sastojcima.
"Izazov je učiniti minimalno prerađene proizvode od cjelovitih žitarica dostupnima, cjenovno pristupačnima i prihvatljivima u različitim kulturama, a pritom izbjeći trend prema ultraprerađenim proizvodima kojima se cjelovite žitarice samo dodaju inače jako prerađenim proizvodima", rekla je.
Istraživački tim istaknuo je potrebu za dugotrajnijim istraživanjima te ispitivanjima s većim unosom od 100 grama dnevno, koliko je iznosila gornja granica u većini dosad provedenih ispitivanja. U tim je ispitivanjima sudjelovalo više od 6.000 ljudi."
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