Istraživanje: Cjelovite žitarice mogu pridonijeti zdravlju srca

Cjelovite žitarice korisne su za zdravlje jer mogu pridonijeti smanjenju tjelesne težine, krvnog tlaka, kolesterola i razine šećera u krvi, navode istraživači. Kako ističu, njihov se pozitivan učinak očituje u više područja, od razine masnoća i krvnog tlaka do regulacije glukoze, metabolizma masti i upalnih procesa.