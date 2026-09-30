Somalijski pirati ubili pet članova posade otetog tankera prije spašavanja

Ilustracija: Haydn/Unsplash

Somalijski pirati ubili su pet članova posade otetog tankera za naftne proizvode MT Honour 25 prije nego što su ga spasile sigurnosne snage, objavile su u utorak vlasti somalijske poluautonomne države Puntland.

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Vlasti Puntlanda priopćile su da su u utorak također spasile i drugi brod koji je bio otet u svibnju.

Smrtni slučajevi na brodu koji plovi pod zastavom države Palau vjerojatno su prva ubojstva koja su počinili somalijski pirati u više od desetljeća.

Brod sa 17 članova posade pirati su zauzeli u travnju, tijekom ponovnog vala somalijskog piratstva. Stručnjaci porast djelomično pripisuju posljedicama rata u Iranu, uključujući povišene cijene nafte zbog kojih su tankeri postali privlačniji ciljevi.

Prije spašavanja ubili pet članova posade

Ministarstvo informacija Puntlanda navelo je u priopćenju da je spasilačka misija uspješno oslobodila brod i zarobila 16 pirata.

"Prije početka operacije, pirati na brodu ubili su pet članova posade. Među ubijenima su tri državljanina Pakistana, jedan iz Mjanmara i jedan iz Indije", stoji u priopćenju.

Također se navodi da su četiri člana posade - tri Pakistanca i jedan Indijac - ozlijeđena.

Ovo spašavanje uslijedilo je nakon prošlotjedne misije u kojoj su pomorske policijske snage Puntlanda oslobodile tanker Sibu 1, koji je pod sankcijama SAD-a, a kojeg su somalijski pirati oteli u kolovozu.

Pirati pobjegli prema obali i povukli se u unutrašnjost

Pomorska policija Puntlanda (PMPF) objavila je kasno u utorak da je također spasila naftni tanker MT Eureka, otet u svibnju, nakon što su otmičari pobjegli pred naletom policije.

"Kako su se snage PMPF-a približavale području, pirati su pobjegli prema obali i povukli se u unutrašnjost", priopćeno je.

"Snage PMPF-a nastavljaju potjeru za umiješanim pojedincima te provode daljnje operacije kako bi uhvatile one koji su pobjegli", dodano je.

Ovim dvama spašavanjima broj oslobođenih brodova popeo se na pet od ukupno šest koliko su ih pirati držali uz somalijsku obalu krajem kolovoza.

Prethodni val piratstva od 2008. do 2014. godine poremetio je jednu od najprometnijih pomorskih ruta na svijetu, stajao globalno gospodarstvo milijarde dolara te rezultirao stotinama milijuna dolara isplaćenih otkupnina.