Vremenska prognoza: Za vikend nestabilno i promjenjivo, na Jadranu bura

Podijeli :

Pexels / Photo by Tiana

Anticiklona nad Europskim kopnom smjestila se u sendviču između ciklone nad Skandinavijom i ciklone nad sjeverozapadnom Afrikom. Pod utjecajem visokog tlaka anticiklone vrijeme je stabilno i nad većim dijelom Europe vedro. Na zapadnom i istočnom rubu anticiklone gdje se stabilna zračna masa anticiklone susreće s nestabilnim vlažnim zrakom ciklone vrijeme je nestabilno i vrlo promjenljivo.

Plitka ciklona nalazi se nad Pirinejskim poluotokom i kreće se retrogradno prema zapadu te donosi obilne oborine i grmljavinu i pljuskove nad Španjolsku i Portugal. Sa jugoistoka topli afrički zrak nestabilizira atmosferu nad Jonskim i Egejskim morem dolazi do stvaranja ciklone nad istočnim Sredozemljem. Nestabilan zrak ciklone u istočnoj visinskoj struji dolazi nad Balkanski poluotok te uzrokuje promjenljivo i nestabilno vrijeme s grmljavinom i pljuskovima.

Jutros su jutarnje temperature zraka bile u unutrašnjosti od 14 do 17, a na Jadranu topla noć s minimalnom temperaturom iznad 20C. Danas će vrijeme biti sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake, lokalne nestabilnosti moguće su u središnjim i istočnim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu.

Mazzocco Drvar: Hrvatska bi mogla postati polupustinja

Bura će se prijepodne proširiti do srednjeg Jadrana i oslabjeti te skrenuti na tramuntanu i poslijepodnevni maestral. Navečer će bura ponovo zapuhati i proširiti se do srednjeg jadrana. Najviše dnevne od 24 do 28.

U subotu djelomice sunčano uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake tako da su u u planinskim krajevima unutrašnjosti i u Dalmaciji mogući grmljavinski pljuskovi.

Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i Biokova s olujnim udarima. Jutarnje i noćne temperature od 10 do 15, na moru od 16 do 20, a najviše dnevne od 19 do 24, duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije između 25 i 28 °C. Temperatura mora je od 17 na sjevernom Jadranu do 21

na južnom.

U nedjelju malo do umjereno oblačno uz slab razvoj dnevne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti te Slavoniji i Baranji mogući su poslijepodnevni pljuskovi i grmljavina.

Promjena vremena naoblačenje s kišom i manji pad temperature u ponedjeljak i utorak povezana je s utjecajem ciklone koja se razvija nad istočnim Sredozemljem te će promjene vremena nad naše krajeve dolaziti u jugoistočnom i istočnom visinskom strujanju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.