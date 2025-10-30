Nova pravila: Pogledajte obaveznu zimsku opremu u Hrvatskoj

Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno navedenom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima i s lancima za snijeg ili uređajima namijenjenima za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače. Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.