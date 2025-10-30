Nova pravila: Pogledajte obaveznu zimsku opremu u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.
Oglas
Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila, a budući da posreduju između automobila i ceste, presudne su za sigurnost. Neupitno je trebamo li zamijeniti ljetne gume, zimskima čim počnu zimski uvjeti vožnje, odnosno čim se temperatura zraka spusti ispod +7°C. Tada ljetne gume gube elastičnost kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uvjetima za koja su predviđena, piše Revija HAK.
Ljetna guma ni po snijegu gotovo da nema nikakve šanse. Najbitnije, njome se produljuje zaustavni put, što može biti opasno. Kod temperature od -10°C, automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 km/h zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži.
Zimska oprema u Hrvatskoj od 15.11. do 15.4.
U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.
Uređeno je to novom Odlukom o obveznoj zimskoj opremi (NN 121/2020). U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1.863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.
Za kategorije M i N
Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno navedenom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima i s lancima za snijeg ili uređajima namijenjenima za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače. Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
Što podrazumijevaju zimski uvjeti?
Sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/19) zimski uvjeti podrazumijevaju kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica. Ako prometna policija zatekne vozilo bez zimske opreme na cesti u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah zaustavi vozilo ili da nastavi voziti cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno ili da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom, vozaču prijeti novčana kazna od 132,72 €.
Propisana zimska oprema u europskim zemljama
U mnogim državama Europe zakoni u pogledu zimske opreme vozila vrlo su različiti. U većini država ta je obveza datumski određena, a kod je drugih, obavezna zimska oprema kad su na snazi zimski uvjeti na cestama, odnosno kad je na kolniku snijeg, ugaženi snijeg ili kad je poledica.
U većini europskih država, zimsku opremu čine četiri zimske gume, no u pojedinim državama, kao i u Hrvatskoj pod zimskom opremom dopuštene su četiri ljetne gume, minimalnog utora do 4 mm, s lancima za snijeg u prtljažniku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas