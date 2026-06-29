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Vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt: Evo kada bi se trebala početi graditi treća traka Zagreb-Karlovac
Za izgradnju treće trake na dionici autoceste Zagreb-Karlovac osigurana su sredstva iz europskih fondova, a gradnja bi trebala početi 2027. godine, rekao je u ponedjeljak potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
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Danas su Hrvatske autoceste objavile javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio autoceste A1, rekao je Butković na Hvaru, gdje je otvorena cesta Sveta Nedjelja-Dubovica.
Dodao je kako su osigurana sredstva iz europskih fondova, tako da će projekt treće trake na autocesti od Zagreba tj. Lučkog do Karlovca vrijedan 250 milijuna eura, nakon procedure natječaja vjerojatno krenuti u sljedećoj godini krenuti i treba će za realizaciju dvije i pol godine.
Za vrijeme gradnje za promet će biti otvorene po dvije trake s jedne i druge strane, rekao je.
Napomenuo je da će uslijediti i gradnja treće prometne trake između Karlovca i Bosiljeva.
Hrvatske autoceste (HAC) objavile su u ponedjeljak prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake na dionici Zagreb – Karlovac autoceste A1, priopćio je HAC.
Nabava obuhvaća dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova – Stupnik, Ašpergeri i Selce (Karlovac), rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste.
Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima provodi se sukladno Zakonu o javnoj nabavi te predstavlja obvezan korak prije objave postupka javne nabave.
Po završetku savjetovanja službeno će biti pokrenut postupak javnog natječaja.
Dionica Zagreb - Karlovac duga je 39 kilometara, a njezinim proširenjem značajno bi se povećala propusnost autoceste, osobito tijekom turističke sezone. Istodobno bi se poboljšala lokalna dostupnost i povezanost te dodatno unaprijedila sigurnost.
Početak izvođenja radova planiran je tijekom 2027. godine.jekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama – po dvije u svakom smjeru – te smanjenim ograničenjem brzine.
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