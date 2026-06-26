prometno rješenje
FOTO / Velika promjena: Separatori osvanuli na jednoj od najprometnijih zagrebačkih cesta
Novo postavljeni separatori na Savskoj cesti trebali bi osigurati poštivanje žute trake namijenjene javnom prijevozu. Mnogi vozači dosad nisu poštovali zabranu vožnje tom trakom, koja je rezervirana isključivo za vozila javnog prijevoza.
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Grad Zagreb uveo je novo prometno rješenje kojim želi dodatno zaštititi žute trake rezervirane za javni prijevoz.
Kako sve izgleda pogledajte na fotografijama:
Marko Lukunic/PIXSELLViše
Marko Lukunic/PIXSELLViše
Marko Lukunic/PIXSELLViše
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