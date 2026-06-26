Oglas

prometno rješenje

FOTO / Velika promjena: Separatori osvanuli na jednoj od najprometnijih zagrebačkih cesta

author
N1 Info
|
26. lip. 2026. 14:05
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
26.06.2026., Zagreb - Novo postavljeni separatori na Savskoj cesti postavljeni su kako bi se postivala zuta traka za javni prijevoz. Gradjani bas i ne postuju zutu traku koja je zabranjena za sva vozila osim javnog prijevoza. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Novo postavljeni separatori na Savskoj cesti trebali bi osigurati poštivanje žute trake namijenjene javnom prijevozu. Mnogi vozači dosad nisu poštovali zabranu vožnje tom trakom, koja je rezervirana isključivo za vozila javnog prijevoza.

Oglas

Grad Zagreb uveo je novo prometno rješenje kojim želi dodatno zaštititi žute trake rezervirane za javni prijevoz.

Kako sve izgleda pogledajte na fotografijama:

26.06.2026., Zagreb - Novo postavljeni separatori na Savskoj cesti postavljeni su kako bi se postivala zuta traka za javni prijevoz. Gradjani bas i ne postuju zutu traku koja je zabranjena za sva vozila osim javnog prijevoza. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
26.06.2026., Zagreb - Novo postavljeni separatori na Savskoj cesti postavljeni su kako bi se postivala zuta traka za javni prijevoz. Gradjani bas i ne postuju zutu traku koja je zabranjena za sva vozila osim javnog prijevoza. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
26.06.2026., Zagreb - Novo postavljeni separatori na Savskoj cesti postavljeni su kako bi se postivala zuta traka za javni prijevoz. Gradjani bas i ne postuju zutu traku koja je zabranjena za sva vozila osim javnog prijevoza. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Pogledajte Galeriju

PROČITAJTE VIŠE

Teme
promet zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ