Vršnjačko nasilje u Novom Zagrebu, oglasila se policija

Hina
13. stu. 2025. 18:29
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Zagrebačka policija istražuje okolnosti sukoba maloljetnika koji se dogodio na području Novog Zagreba, a u kojem je jedan dječak lakše ozlijeđen, izvijestili su u četvrtak iz Policijske uprave zagrebačke.

Prema policijskom izvješću, sukob se dogodio u srijedu oko 15.30 sati na igralištu jedne odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu. Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su zasad okvalificirane kao lake.

Policija navodi da su u tijeku razgovori i prikupljanje obavijesti kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja te da se kriminalističko istraživanje nastavlja u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad i predstavnicima škole.

Mediji su ranije objavili da je majka ozlijeđenog dječaka prijavila kako su njezina sina napala dvojica vršnjaka na školskom igralištu te da je zadobio više ozljeda glave i tijela, uključujući rane na usni zbog kojih je dobio šavove. Navodno je tijekom sukoba upotrijebljen i bokser, što se još utvrđuje.

Policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o sudionicima događaja ni o mogućoj kvalifikaciji kaznenog djela.

Međuvršnjačko nasilje nasilje novi zagreb policija vršnjačko nasilje zagreb

