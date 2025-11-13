Vršnjačko nasilje u Novom Zagrebu, oglasila se policija

Zagrebačka policija istražuje okolnosti sukoba maloljetnika koji se dogodio na području Novog Zagreba, a u kojem je jedan dječak lakše ozlijeđen, izvijestili su u četvrtak iz Policijske uprave zagrebačke.
Prema policijskom izvješću, sukob se dogodio u srijedu oko 15.30 sati na igralištu jedne odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu. Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su zasad okvalificirane kao lake.
Policija navodi da su u tijeku razgovori i prikupljanje obavijesti kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja te da se kriminalističko istraživanje nastavlja u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad i predstavnicima škole.
Mediji su ranije objavili da je majka ozlijeđenog dječaka prijavila kako su njezina sina napala dvojica vršnjaka na školskom igralištu te da je zadobio više ozljeda glave i tijela, uključujući rane na usni zbog kojih je dobio šavove. Navodno je tijekom sukoba upotrijebljen i bokser, što se još utvrđuje.
Policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o sudionicima događaja ni o mogućoj kvalifikaciji kaznenog djela.
