Vršnjačko nasilje u Novom Zagrebu, oglasila se policija

Mediji su ranije objavili da je majka ozlijeđenog dječaka prijavila kako su njezina sina napala dvojica vršnjaka na školskom igralištu te da je zadobio više ozljeda glave i tijela, uključujući rane na usni zbog kojih je dobio šavove. Navodno je tijekom sukoba upotrijebljen i bokser, što se još utvrđuje.