Sve je prijavljeno policiji
Vršnjačko nasilje u Novom Zagrebu. Osnovnoškolca pretukli bokserom?
Jučer oko 15 sati na betonskom nogometnom igralištu osnovne škole u Novom Zagrebu došlo je do teškog vršnjačkog nasilja. Majka, koja je željela ostati anonimna, javila je da su joj sina napala dva dječaka.
"Tijekom napada počinitelj je više puta udario moje dijete po tijelu i glavi, nanijevši mu vidljive ozljede. Modrice, ogrebotine te ga je gušio držeći ga za vrat. Nanio mu je gnječnoreznu ranu sluznice usta oko 3 cm s unutarnje strane lijevog kuta usana te malenu gnječnoreznu ranu kože s lateroinferiorne strane (vanjske) lijevog kuta usana", rekla je.
Prijetnje
Dječak ima i ozljede koje odgovaraju upotrebi boksera, a majka je zamolila školu i policiju da istraže što se dogodilo i dolaze li učenici u školu s oružjem. Tijekom napada i tučnjave dječak je izgovorio riječi "Šta je, pi*ka li ti ma*erina!", a drugi dječak je poručio "Ubit ću te do smrti!", kaže majka napadnutog dječaka.
"Jasno je da se radi o prijetnjama smrću, što je kod mog sina i obitelji kasnije izazvalo strah i uznemirenost", poručila je. Dijete je pregledano, zbrinuto i dobilo je šavove u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, a prije ga je hitna služba pregledala u stanu u kojem živi. Policija je izjavu uzela u 6. policijskoj postaji Remetinec.
Prijatelji dječaka su uznemireni
"Moj sin sutra neće pohađati školu zbog straha i bolova koje trenutačno ima", poručuje majka koja moli školu i policiju da u skladu s protokolom poduzmu mjere zaštite njezinog djeteta i ostale djece te kazne počinitelje.
S obzirom na težinu napada, želi da se u sve uključi i Centar za socijalnu skrb. Dječaka je nakon napada doma dopratilo nekoliko vršnjaka i svi su bili jako uznemireni događajem, poručila je majka.
