Zagrebački GUP stupio na snagu: Ovo su promjene koje donosi

Komentirajući što je Ministarstvo prostornoga uređenja tri puta konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a vraćalo na doradu, Božić kaže da su u Ministarstvu "tražili izmjene kojima se u pitanje dovode temeljna stručna rješenja, a što proizlazi iz dubioznih odredbi zakona te su u slučaju neusklađenosti unutar samog zakona selektivno birali članke zakona na kojima inzistiraju, koji nisu u skladu s načelima prostornog uređenja te sada i sami najavljuju da će ih izmijeniti".