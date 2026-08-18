Vučić uputio sućut u povodu smrti Vedrane Rudan: "Imala je hrabrosti kazati ono što misli"

"Sa žaljenjem sam primio vijest da nas je napustila Vedrana Rudan. Svojim knjigama i kolumnama umjela je otvoriti teme o kojima su ljudi dugo govorili i nakon zadnje pročitane stranice. Takvi ljudi ostave trag koji vrijeme ne briše. Ostaju njihove riječi, njihove knjige i sjećanje svih koji su u njima prepoznali dio svojega života. Iskreno suosjećam s obitelji, prijateljima i svima koji su cijenili njezino djelo", prenio je MUP Dačićevu objavu.