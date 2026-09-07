Vučković: Monitoring vode i tla radi se "stalno i potpuno"

"Očitovat će se uskoro, vjerujem, izrađivač nalaza, puno stručnije i potpunije...Mi ćemo sve monitoringe koje trebamo raditi vezano za tlo i vodu kao Vlada cjelovito - i one koji su u nadležnosti okoliša i one koji su u nadležnosti javnog zdravstva - raditi stalno i potpuno prije sanacije, za vrijeme sanacije i poslije sanacije", rekla je Marija Vučković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a upitana je li najnovije izvješće "komplicira život" Vladi i je li politički odgovorna za sanaciju.