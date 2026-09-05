Vučković o prosvjedu: Reagirali bismo i da je bilo manje ljudi

"Bilo je riječi i o vodi, zaštiti zraka i tla. Zato je Vlada, s obzirom na poseban fokus na vodu i zaštitu resursa, 2024. godine odlučila imati posebno ministarstvo koje će još detaljnije skrbiti o tim najvrjednijim resursima. Što se tiče masovnosti, to treba poštivati, a mi bismo reagirali isto i da je broj ljudi bio manji", navela je.