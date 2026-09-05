"Hodaj za Liku"
Vučković o prosvjedu: Reagirali bismo i da je bilo manje ljudi
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je nakon velikog prosvjeda "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" da Vlada razumije i poštuje zahtjeve građana. Najavila je da će cjelovit plan sanacije onečišćenih lokacija u Gospiću biti predstavljen do 20. rujna.
Gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a, Vučković je rekla da će sve onečišćene lokacije biti sanirane, dok će oni koji su nezakonitim postupanjem s otpadom ugrozili okoliš odgovarati.
Prosvjed u Zagrebu okupio je velik broj građana, a osim problema u Gospiću upozoreno je i na druge takozvane crne točke diljem Hrvatske.
"Bilo je riječi i o vodi, zaštiti zraka i tla. Zato je Vlada, s obzirom na poseban fokus na vodu i zaštitu resursa, 2024. godine odlučila imati posebno ministarstvo koje će još detaljnije skrbiti o tim najvrjednijim resursima. Što se tiče masovnosti, to treba poštivati, a mi bismo reagirali isto i da je broj ljudi bio manji", navela je.
"Najveći broj ljudi želi zaštititi svoje resurse i traži bolju koordinaciju državnih tijela", poručila je Vučković.
"Razumijem da građani traže veću odgovornost Ministarstva"
Na pitanje o eventualnoj ostavci, ministrica je rekla da su neke onečišćene lokacije nastajale desetljećima, dok su druge nastale u razdoblju od 2019. do 2024. godine.
Priznala je da razumije nezadovoljstvo građana i njihove zahtjeve za većom odgovornošću Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Istaknula je da su problematične lokacije još 2025. godine uvrštene u Plan gospodarenja otpadom te da se već radi na njihovom rješavanju.
O ulozi oporbe na prosvjedu nije željela detaljnije govoriti, poručivši da je riječ o danu kada su građani iskazivali svoje zahtjeve i tražili odgovore.
Plan sanacije bit će predstavljen do 20. rujna
Jedan od ključnih zahtjeva građanskih inicijativa jest da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelovit program sanacije Gospića. Vučković je potvrdila da će Vlada taj rok ispoštovati.
"Cjeloviti plan sanacije prezentirat ćemo do 20. rujna i toga se držimo", poručila je.
Plan bi trebao sadržavati i preciznije rokove za uklanjanje otpada. Na zahtjev da se oko 33.000 tona otpada iskopa i odveze u roku od tri mjeseca, ministrica nije željela unaprijed potvrditi taj rok, ali je naglasila da je cilj sve riješiti što je prije moguće.
Odvoz otpada mogao bi početi uskoro
Vučković je rekla da trenutačno traje desetodnevni rok za žalbu na donesenu odluku. Ako ne bude komplikacija, odvoz otpada mogao bi početi vrlo brzo.
Riječ je o neopasnom otpadu, a odabrani ponuditelj, prema njezinim riječima, ima vlastiti pogon i lokaciju za njegovo recikliranje.
Kad je riječ o opasnom otpadu, ministrica je istaknula da Hrvatska nema lokacije za njegovo odlaganje ili spaljivanje, zbog čega se takav otpad uglavnom mora zbrinjavati na specijaliziranim odlagalištima ili u energanama.
Vlada razmatra i 'plan B'
Ako u postupcima ne bude zainteresiranih ponuditelja, Vlada razmatra i alternativno rješenje.
Vučković je rekla da zakon predviđa mogućnost primjene interventnih mjera kada se za to ispune uvjeti. S obzirom na to da bi sanacija mogla biti vrlo skupa, dodala je da treba iskoristiti sve zakonske mogućnosti.
Točan trošak sanacije zasad nije naveden. Ministrica je poručila da će država osigurati čišćenje lokacija, ali i pokušati naplatiti troškove od onih koji su nezakonitim postupanjima prouzročili štetu.
"Mi ćemo sve očistiti i biti odgovorni prema državnom proračunu", poručila je.
Traži se dugoročni monitoring okoliša
Građanske inicijative zatražile su i neovisni dugoročni monitoring stanja okoliša, odnosno kontinuirano praćenje vode, tla i zraka.
Vučković je rekla da je nadzor svih sastavnica okoliša potreban, ali da će se Ministarstvo o konkretnom zahtjevu dodatno očitovati.
Na pitanje o razmjerima takozvane otpadne mafije u Hrvatskoj, ministrica je odgovorila da točan opseg kriminalnih aktivnosti trebaju utvrditi policija i pravosudna tijela.
Dodala je da hrvatske institucije surađuju s europskim partnerima te da novi europski sustav omogućuje bržu razmjenu informacija, što bi, prema njezinim riječima, trebalo otežati takve nezakonite aktivnosti.
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