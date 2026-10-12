Radovi će se iduće dvije godine izvoditi po cijelom gradu, danju i noću te vikendom i blagdanom. Dok traju, tramvajski promet bit će povremeno usporen ili će se pojedine dionice potpuno zatvarati. Dio zahvata izvodit će se noću, između 22 i 6 sati, kako bi se danju što manje ometao promet, a istodobno će se moći raditi na najviše tri lokacije.