Zagreb dobiva dom zdravlja za više od 24.000 pacijenata: Ovo su detalji

Izgradnjom novog objekta trebao bi se znatno proširiti i opseg zdravstvenih usluga dostupnih građanima. Uz postojeće ordinacije opće i obiteljske medicine, dentalne i školske medicine, pedijatrije i ginekologije te patronažnu službu i ljekarnu, uvest će se fizikalna medicina i rehabilitacija, medicina rada i sporta, radiologija, medicinsko-kemijski laboratorij te specijalističke ambulante.