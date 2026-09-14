MILIJUNSKI PROJEKT
Zagreb dobiva dom zdravlja za više od 24.000 pacijenata: Ovo su detalji
Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izgradnju Doma zdravlja Zagreb zapad – Ambulante Špansko u Ulici Matije Vlačića Ilirika 2, u vrijednosti od 18 milijuna eura bez PDV-a koje se pokriva u cijelosti iz gradskog proračuna
Stanovnici zapadnog dijela Zagreba dobit će novi, suvremeni dom zdravlja koji će značajno unaprijediti dostupnost i kvalitetu primarne zdravstvene zaštite te na jednoj lokaciji objediniti širok spektar zdravstvenih usluga.
Nova ambulanta gradit će se u Ulici Matije Vlačića Ilirika 2, a trebala bi objediniti niz zdravstvenih usluga za stanovnike zapadnog dijela Zagreba. Prema podacima Grada, ambulanti će gravitirati oko 24.000 stanovnika Španskog, ali i stanovnici drugih dijelova gradske četvrti Stenjevec.
„Izgradnjom nove ambulante u Španskom želimo stanovnicima ovog dijela grada osigurati dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu u suvremenim prostorima, prilagođenima potrebama građana. Novoj ambulanti gravitirat će oko 24.000 stanovnika naselja Špansko, kao i drugi stanovnici gradske četvrti Stenjevec“, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Više od 5800 četvornih metara
Nova zgrada imat će jednu podzemnu i tri nadzemne etaže te ukupnu bruto površinu veću od 5800 četvornih metara. U prizemlju će se nalaziti glavni ulazi i javni sadržaji, dok će na višim etažama biti ordinacije, čekaonice i ostali medicinski prostori.
U podzemnoj etaži bit će smješten radiološki odjel s RTG-om, CT-om, mamografijom i dentalnim RTG-om te tehnički i pomoćni prostori.
Izgradnjom novog objekta trebao bi se znatno proširiti i opseg zdravstvenih usluga dostupnih građanima. Uz postojeće ordinacije opće i obiteljske medicine, dentalne i školske medicine, pedijatrije i ginekologije te patronažnu službu i ljekarnu, uvest će se fizikalna medicina i rehabilitacija, medicina rada i sporta, radiologija, medicinsko-kemijski laboratorij te specijalističke ambulante.
Na krovu fotonaponska elektrana
Novi dom zdravlja projektiran je prema standardu zgrade gotovo nulte energije (nZEB). Za grijanje i hlađenje koristit će se dizalice topline, a na krovu će biti postavljena fotonaponska elektrana snage 85 kW.
Više od 60 posto okolne površine trebalo bi biti ozelenjeno i uređeno, a uz objekt će biti izgrađeno parkiralište sa 70 mjesta. Natkriveni trijemovi i pješački prilazi povezivat će zgradu s okolnim zelenim površinama i pješačkim stazama.
Objekt će biti prilagođen osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom. Predviđena su prilagođena parkirna mjesta, dva dizala i pristupačni sanitarni čvorovi.
Postojeća ambulanta nastavit će raditi tijekom izgradnje kako zdravstvena skrb za građane ne bi bila prekinuta. Nakon završetka postupka javne nabave i odabira izvođača, početak radova očekuje se početkom 2027. godine.
Ulaganja u zdravstvene ustanove
Grad navodi da su od 2021. godine završeni brojni projekti izgradnje, rekonstrukcije i obnove zdravstvenih ustanova. U nove zdravstvene objekte uloženo je oko 2,6 milijuna eura, u rekonstrukciju i sanaciju postojećih 16,8 milijuna, a u obnovu objekata oštećenih u potresu 30 milijuna eura.
Među većim projektima su rekonstrukcija i dogradnja Zavoda za mikrobiologiju KB-a Sveti Duh i zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, izgradnja ambulanti na Žitnjaku i u Gračanima te obnova dijela Dječje bolnice Srebrnjak i Specijalne bolnice za plućne bolesti.
Ulagalo se i u medicinsku opremu, među ostalim u modernizaciju radiološke opreme, nabavu rehabilitacijskog robota za bolnicu Goljak te 73 nova vozila hitne medicine i sanitetskog prijevoza.
Za 2026. godinu osigurano je dodatnih 6,4 milijuna eura za izgradnju zdravstvenih objekata te 17,6 milijuna za obnovu onih oštećenih u potresu. Radovi su u tijeku na više lokacija domova zdravlja, među kojima su Prilaz baruna Filipovića, Odra, Laginjina ulica i Remetinečki gaj, a nastavlja se i obnova Dječje bolnice Srebrnjak te Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež.
Za radiološku opremu u domovima zdravlja ove je godine osigurano 1,17 milijuna eura, dok je dodatnih 6,3 milijuna namijenjeno medicinsko-tehničkoj i dijagnostičko-terapijskoj opremi na 78 lokacija u zagrebačkom zdravstvenom sustavu.
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