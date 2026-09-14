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Nova pravila parkiranja u Zagrebu: Uvodi se "smeđa zona", ali i kazne do 660 eura
Prema odluci koja u četvrtak stiže pred zagrebačku Gradsku skupštinu, u Zagrebu se uvodi mogućnost posebnog režima parkiranja, a za njegovo kršenje predviđene su visoke novčane kazne.
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Nakon što je u srpnju bila na javnom savjetovanju, Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja, korištenju javnih parkirališta, garaža i nerazvrstanih cesta u četvrtak će se naći pred zagrebačkom Gradskom skupštinom.
Njome se, među ostalim, uređuje takozvani smeđi parkirališni blok, odnosno uvode pravila za njegovu primjenu i kazne za njihovo kršenje, piše Vedran Brkulj za Tportal.
Smeđi blok
Smeđi blok definira se kao "područje posebnog režima parkiranja". Gradonačelnik će ga moći uvesti privremeno ili trajno, tijekom cijele godine, samo dijela godine ili određenih dana, kada za to postoji interes Grada.
U takvom bloku parkirati će moći isključivo osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ili poslovni prostor na njegovu području te posjeduju važeću povlaštenu parkirališnu kartu izdanu za taj blok.
Popis ulica po zonama i blokovima, kao i područje smeđeg bloka, određivat će gradonačelnik.
Grad Zagreb je zbog radova u Tratinskoj ulici prije nekoliko mjeseci prvi put uveo takozvanu smeđu zonu, u kojoj je parkiranje bilo dopušteno samo osobama s prebivalištem ili boravištem, odnosno sjedištem poslovnog prostora na tom području.
Kazne do 660 eura
Novost su i pravila o nadzoru i sankcijama. Kontrolu će provoditi komunalni redari, a za nepropisno parkiranje u smeđem bloku vlasniku vozila prijeti kazna od 660 eura, dok je za vozača predviđena kazna od 260 eura. Isti iznosi vrijede i za pravne osobe.
Odlukom se istodobno detaljnije uređuju rezervirana parkirališna mjesta te posebno označena mjesta ispred dječjih vrtića, namijenjena kratkotrajnom zaustavljanju radi dovoženja i odvoženja djece.
Na tim mjestima iste će se kazne primjenjivati od 7 do 9 sati ujutro te od 15 do 17 sati poslijepodne. Izvan tog vremena koristit će se kao dio redovitog sustava javnog parkiranja.
O Odluci će Gradska skupština Zagreba odlučivati u četvrtak, 17. rujna 2026., piše Tportal.
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