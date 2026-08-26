NAJVAŽNIJE PROMETNICE
Zagreb i dalje veliko gradilište: Provjerili smo kad bi radovi trebali biti završeni
Iako se bliži kraj kolovoza, dio velikih radova na zagrebačkim prometnicama još nije završen, a poznato je i kada bi pojedina gradilišta trebala biti uklonjena.
Zagreb je i krajem kolovoza pun gradilišta, a međuprometnicama na kojima se još radi su Zvonimirova i nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske, dok bi dio radova u središtu grada trebao završiti već krajem ovog mjeseca.
Selska cesta: jedan zahvat završen, drugi još traje
Na Selskoj cesti završeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda na dionici od Baštijanove do Zagorske ulice. Riječ je o zahvatu dugom oko 700 metara, a Grad Zagreb objavio je da su radovi završeni prije planiranog roka te je cesta ponovno puštena u promet.
No, na istom području i dalje traju radovi, ali riječ je o drugom, zasebnom projektu – održavanju nadvožnjaka Zagrebačke avenije iznad Selske ceste.
Radovi na nadvožnjaku počeli su 4. svibnja, a Grad Zagreb naveo je da je očekivano trajanje zahvata pet mjeseci.
Tijekom radova promet nadvožnjakom odvija se uz privremenu regulaciju. U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok se na sjevernom promet odvija dvosmjerno, po jednom prometnom traku za svaki smjer.
Dakle, radovi na cjevovodu na Selskoj su završeni, dok se sanacija nadvožnjaka Zagrebačka avenija – Selska nastavlja. Prema najavi Grada, očekivano trajanje radova na nadvožnjaku je pet mjeseci.
Zvonimirova: radovi do 7. rujna
U Ulici kralja Zvonimira traju radovi na rekonstrukciji tramvajske infrastrukture. Zahvat je počeo 15. lipnja, a prema planu bi trebao trajati do 7. rujna 2026. godine.
Radovi uključuju rekonstrukciju tramvajske pruge, a posebna faza zahvata odnosila se na raskrižje Zvonimirove i Šubićeve ulice. Na tom je raskrižju zbog radova otežano prometovanje, uz privremenu regulaciju.
Tramvajski promet na dionici od Trga žrtava fašizma prema Borongaju obustavljen je tijekom trajanja radova, a završetak cijelog zahvata predviđen je za 7. rujna.
Ulica Isidora Kršnjavoga zatvorena do 31. kolovoza
U središtu Zagreba trenutno traje i sanacija kolnika u Ulici Isidora Kršnjavoga, na dijelu do Savske ceste.
Ta je dionica za sav promet zatvorena od 20. kolovoza u 8 sati, a prema službenim informacijama Grada Zagreba radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza u 4 sata.
Za vrijeme radova promet se preusmjerava obilaznim pravcima, među ostalim preko Hanuševe ulice, Ulice Republike Austrije, Trga Vladka Mačeka i Prilaza Gjure Deželića.
Sarajevska cesta: radovi do kraja rujna
Radovi se nastavljaju i na Sarajevskoj cesti, gdje je od 19. kolovoza zatvoren dio prometnice od rotora Zapruđe do Ukrajinske ulice, kao i silazni trak s Mosta mladosti u smjeru sjever–jug.
Prema informacijama Grada Zagreba, promet će na toj dionici biti zatvoren do 30. rujna 2026. godine u 4 sata zbog rekonstrukcije Sarajevske ceste, odnosno sanacije kolnika. Za vrijeme radova promet se preusmjerava preko Avenije Dubrovnik, Ulice Savezne Republike Njemačke i Vatikanske ulice.
Riječ je o dijelu većeg projekta proširenja i rekonstrukcije Sarajevske ceste te izgradnje nove tramvajske pruge. Grad Zagreb je u srpnju objavio da projekt ulazi u završnu fazu.
Ukratko, rokovi za ove zahvate su:
- Selska – cjevovod Baštijanova–Zagorska: radovi završeni prije roka, cesta ponovno otvorena.
- Zagrebačka avenija – nadvožnjak iznad Selske: radovi počeli 4. svibnja, očekivano trajanje pet mjeseci.
- Zvonimirova: radovi na tramvajskoj infrastrukturi trebali bi trajati do 7. rujna.
- Ulica Isidora Kršnjavoga: zatvorena zbog sanacije kolnika do 31. kolovoza u 4 sata.
- Sarajevska – rotor Zapruđe–Ukrajinska: do 30. rujna u 4:00
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