Zagrebačka kupališta traže spasioce: Satnica gotovo udvostručena

Zagrebačka gradska kupališta i bazeni traže dodatne spasioce uoči ljetne sezone, a ovogodišnja satnica gotovo je udvostručena te iznosi 13 eura, objavila je u srijedu ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO) koja ističe i da će Bundek ponovno imati dozvolu za kupanje.

Ljetna kupališna sezona na gradskim plivalištima trajat će od 1. lipnja do 15. rujna, a obuhvatit će Sportski park Mladost, bazene Svetice i Utrina, SRC Šalata, bazene Jelkovec i Iver te kupališta Bundek i Jarun.

Dodatne spasioce zapošljava Ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO), koja je lani spasioce plaćala 6,9 eura po satu, dok satnica ove godine znatno viša. Iz USO-a navode da je zbog sigurnosti kupača povećana potreba za licenciranim spasiocima, koji će biti zaposleni putem studentskih ugovora.

Posebno su izdvojili da će kupalište Bundek ove godine ponovno imati dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedna od omiljenih lokacija za ljetni odmor i rekreaciju.

Za zainteresirane koji još nemaju licencu organizirat će se tečajevi osposobljavanja Hrvatskog Crvenog križa od 11. do 24. svibnja na bazenima Jelkovec.

Iz USO-a pozvali su sve zainteresirane da se prijave i pridruže timu zaduženom za sigurnost kupača na zagrebačkim kupalištima.