Oglas

AKCIJA ROADPOL-A

Zagrebačka policija poziva građane: Predložite lokacije za nadzor brzine

author
N1info
|
20. ožu. 2026. 08:24
08.07.2024., Nove kamere za nadzor brzine. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Zagrebačka policija pozvala je građane da predlože lokacije na kojima bi trebalo provoditi pojačani nadzor brzine kretanja vozila.

Oglas

Preventivno-represivna akcija "Nadzor brzine kretanja vozila" provodit će se od 13. do 19. travnja 2026. godine, sukladno planu aktivnosti europske mreže prometnih policija ROADPOL.

U sklopu te akcije, u srijedu, 15. travnja, od 00 do 24 sata održat će se i cjelodnevni pojačani nadzor brzine.

Akcijom je, navodi policija, predviđeno provođenje mjera usmjerenih na ostvarivanje veće razine sigurnosti u prometu, s ciljem sprječavanja počinjenja prometnih prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, kao i drugih težih prometnih prekršaja koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.

"Pozivamo građane da nam od ponedjeljka 23. ožujka do srijede 1. travnja 2026. godine, na e-mail adresu: [email protected] predlože lokacije na području grada Zagreba i Zagrebačke županije na kojima smatraju da bi bilo korisno provoditi pojačani nadzor brzine kretanja vozila sudionika u cestovnom prometu", objavila je policija.

Teme
nadzor brzine policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ