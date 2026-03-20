Zagrebačka policija poziva građane: Predložite lokacije za nadzor brzine

Zagrebačka policija pozvala je građane da predlože lokacije na kojima bi trebalo provoditi pojačani nadzor brzine kretanja vozila.
Preventivno-represivna akcija "Nadzor brzine kretanja vozila" provodit će se od 13. do 19. travnja 2026. godine, sukladno planu aktivnosti europske mreže prometnih policija ROADPOL.
U sklopu te akcije, u srijedu, 15. travnja, od 00 do 24 sata održat će se i cjelodnevni pojačani nadzor brzine.
Akcijom je, navodi policija, predviđeno provođenje mjera usmjerenih na ostvarivanje veće razine sigurnosti u prometu, s ciljem sprječavanja počinjenja prometnih prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, kao i drugih težih prometnih prekršaja koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.
"Pozivamo građane da nam od ponedjeljka 23. ožujka do srijede 1. travnja 2026. godine, na e-mail adresu: [email protected] predlože lokacije na području grada Zagreba i Zagrebačke županije na kojima smatraju da bi bilo korisno provoditi pojačani nadzor brzine kretanja vozila sudionika u cestovnom prometu", objavila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
