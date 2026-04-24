Zagrebački HDZ proziva oko korištenja javne garaže bolnice. Oglasio se Holding

Reagirajući na prozivke iz zagrebačkog HDZ-a oko korištenja Javne garaže KB Sveti Duh, Zagrebački holding poručio je u petak da se većina prodaje u toj garaži odnosi na satne komercijalne karte, te najavio da će nakon analize fluktuacije vozila napraviti prilagodbe ako se pokaže potreba.

Zagrebački HDZ prozvao je u petak vlasti Grada Zagreba i Zagrebački holding zbog načina na koji upravljaju javnom bolničkom garažom Kliničke bolnice (KB) Sveti Duh, tvrdeći da je pretvorena u skladište luksuznih automobila umjesto da služi pacijentima.

Holding je odgovorio da se većina prodaje u javnoj garaži Sveti Duh odnosi na satne komercijalne karte, dok je postotak prodaje tjednih ili mjesečnih komercijalnih parkirališnih karata usporediv s drugim javnim garažama u Zagrebu.

"Podružnica Zagrebparking napravit će analizu fluktuacije vozila u javnoj garaži, te će, ako se pokaže potreba, napraviti određene prilagodbe", naveo je Holding u odgovoru Hini.

Iz Zagrebačkog holdinga navode također da javna garaža KB Sveti Duh predstavlja javnu infrastrukturu kojom se slobodno mogu koristiti svi korisnici sukladno Općim uvjetima njihove podružnice Zagrebparking te nije isključivo rezervirana za pojedine kategorije korisnika.

"Garaža raspolaže s 477 parkirališnih mjesta, koja su dostupna svim korisnicima kupnjom satne, tjedne ili mjesečne komercijalne parkirališne karte", kažu u Zagrebačkom holdingu.

Napominju da se prodaja parkirališnih karata u javnoj garaži KB Sveti Duh odvija temeljem Općih uvjeta podružnice Zagrebparking, koji su isti kao i u ostalim javnim garažama kojima upravlja Zagrebparking te čije su relevantne odredbe koje se odnose na mogućnosti kupnje parkirališnih karata donesene 23. rujna 2020., nastavno na prethodnu odluku Gradske skupštine.

Zagrebački HDZ naveo je u priopćenju da pronalazak parkirnog mjesta predstavlja poseban stres dok zdravstveno ugroženi građani dolaze na preglede, često u pratnji članova obitelji, a liječnici i medicinsko osoblje na posao. Istovremeno, u istoj garaži danima, tjednima, mjesecima, pa i dulje stoje vozila vrijedna stotine tisuća eura.

Među njima su i rijetki kolekcionarski primjerci poput: Buick Electra 225, MGB GT, Jaguara XJS V12, Mercedes-Benza 220 SEb", naveo je zagrebački HDZ u priopćenju.

Zahtijevaju od Grada da odmah ukine ili strogo ograniči mjesečne i tjedne karte u bolničkim garažama, uvede vremensko ograničenje parkiranja, primjerice 2 do 3 sata.