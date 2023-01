Zagrepčani osjetili novi slabiji potres

Nakon jutarnjeg potresa, Zagrepčani su u poslijepodnevnim satima mogli osjetiti novo podrhtavanje tla.

Ppotres jačine 1.3 po Richteru zatresao je 11 kilometara od centra grada, a brojni korisnici ponovno su potvrdili kako se podrhtavanje i osjetilo.

Novi potres u Zagrebu

Epicentar potresa je bio na 4 kilometra dubine, a brojni Zagrepčani, ponajprije iz Markuševca, javljaju kako se potres ”lagano osjetio”.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 2 min ago (local time 15:45:35)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/QHFB2Z2ZsP