U odnosu na tekst koji je raspravljen u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, naveo je Anušić, kod kategorije osoba koje se oslobađaju obveze temeljnog vojnog osposobljavanja je i novak službenik pravosudne policije koji je podnio zahtjev za oslobađanje, a detaljnije je propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju.