nakon 17 godina
Konačne izmjene Zakona: Sve što morate znati o vojnom roku
Konačne izmjene i dopune Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama RH uputila je Vlada sa sjednice u petak u saborsku proceduru, a potpredsjednik Vlade Ivan Anušić naglasio je da se nakon 17 godina od ukidanja obveznog služenja vojnog roka uvodi temeljno vojno osposobljavanje (TVO).
Na TVO se upućuje novaka u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina života, iznimno i stariji, a najkasnije do isteka 30 godine te novaci koji se dragovoljno prijave.
Žene vojne obveznice ne podliježu toj obvezi, ali mogu pohađati dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje.
Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca i provodit će se na tri lokacije - Knin, Slunj i Požega, do pet naraštaja godišnje, do 800 ročnika po naraštaju, precizirao je Anušić.
Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u OS RH dopušten je prigovor savjesti i obavljaju poslove u civilnoj zaštiti i u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS).
Civilna služba u civilnoj zaštiti traje tri mjeseca, a u JLS četiri mjeseca, jer ti polaznici provode 8 sati civilne službe, a ne 24 sata u službi kao polaznici civilne zaštite, istaknuo je ministar.
Detaljnije propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju.
U odnosu na tekst koji je raspravljen u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, naveo je Anušić, kod kategorije osoba koje se oslobađaju obveze temeljnog vojnog osposobljavanja je i novak službenik pravosudne policije koji je podnio zahtjev za oslobađanje, a detaljnije je propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju.
Ostvarit će ju nezaposlena osoba koja je završila temeljno vojno osposobljavanje ili dragovoljno vojno osposobljavanje i razvrstani pričuvnik koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, pod jednakim uvjetima, u državnim tijelima te upravnim tijelima JLS.
Propisuje se i da se obveznik mora javiti na mjesto i u vremenu utvrđenom pozivom, a ako se ne odazove ili ne opravda izostanak, nadležno tijelo pokrenut će prekršajni postupak i može mu biti izrečena novčana kazna.
Upućivanje osoba u civilnu službu određuje se u skladu s kriterijima i stečenim vještinama i kompetencijama u području zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite i pružanja prve pomoći.
Predlaže se i odredba da osoba koja civilnu službu obavlja u JLS ima pravo na novčanu naknadu.
Mišljenje Odbora za obranu Ministarstvu obrane za nabavu veću od 15 milijuna eura
Predlaže se i da Odbor za obranu Hrvatskoga sabora daje mišljenje Ministarstvu obrane (MORH) o nabavi za vrijednosti veće od 15 milijuna eura prije pokretanja postupka nabave, dok o postupcima nabave za vrijednosti od 5 do 15 milijuna eura MORH podnosi izvješće Odboru za obranu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu proračunsku godinu.
Statusna prava i obveze ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, njihova plaća i materijalna prava uređena su izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS RH.
Mjesečno će primati plaću u visini od 90 posto plaće za vojnika što iznosi oko 1100 eura, a dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja upisat će im se i u radni staž.
Izmjenama zakona predlaže se i potpora djelatnoj vojnoj osobi koja u mjestu službe nema riješeno stambeno pitanje i mlađa je od 45 godina života u gradovima na čijem području je teritorijalni razmještaj Hrvatske vojske, kao što su Knin, Benkovac, Gospić, Petrinja, Našice, ubuduće Beli Manastir, naveo je Anušić.
Premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice istaknuo je da da su izmjene tih zakona odgovor na promijenjene sigurnosne okolnosti na koje svi diljem Europe traže odgovore.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare