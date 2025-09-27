Oglas

"nepravedan i nepotreban"

"Hrvatsku su obranili dobrovoljci": Prosvjed protiv vojnog roka u centru Zagreba

N1 Info
27. ruj. 2025. 17:00
Prosvjed protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u organizaciji Centra za ekonomsko obrazovanje
Sanjin Strukic/PIXSELL

Centar za ekonomsko obrazovanje organizirao je danas na Trgu bana Jelačića u Zagrebu prosvjed protiv uvođenja obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj.

Kako su poručili organizatori prosvjednog skupa, vojni rok u zemlji je nepravedan i nepotreban.

"Hrvatsku su obranili dragovoljci"

"Većina građana, kao i većina saborskih zastupnika, nije niti će ikada služiti vojni rok. Što zbog dobne i spolne strukture stanovništva, što zbog MORH-a koji zapravo traži 4.000 ročnika godišnje, svakog desetog vojnog obveznika.

Hrvatsku su u Domovinskom ratu obranili dobrovoljci. Nije bilo opće mobilizacije", naveli su organizatori.

Učesnici protesta donijeli su transparente s natpisima: "Ako želite mir, nemojte se pripremati za rat", "Ne idemo u vojsku", "Vratite žene na pozicije moći, one će znati kako zaraditi na miru" i druge.

Posebno su kritizirali novac koji država nudi za služenje vojsci.

Prosvjed protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u organizaciji Centra za ekonomsko obrazovanje
Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prosvjed protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u organizaciji Centra za ekonomsko obrazovanje
"Da država pošteno plaća..."

"Da država pošteno plaća vojsku, imala bi dovoljno dobrovoljaca. Ali dok ugostitelji ne uspijevaju pronaći sezonske radnike za 1.250 eura uz smještaj i hranu, Vlada nudi 900 eura ročnicima i pita se zašto ljudi ne žele služiti vojsku dok dronovi padaju po Europi", kazali su organizatori, prenosi Index.hr.

Također, mladi su izrazili nezadovoljstvo s obzirom da ih, kako su naveli, vlast nije uključila u donošenje ove odluke. Poručili su i da žele ulaganje u obrazovanje.

"Želimo ulaganje u nas, ne u bombe. Nismo topovsko meso", poručili su.

MORH dragovoljci militarizacija mobilizacija prosvjed protiv vojnog roka vojni rok

