Žarko Puhovski: Srpska strana ima puno pravo govoriti o žrtvama Oluje

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu gdje je govorio o 23. obljetnici vojne akcije Oluja, odnos predsjednika i premijera...

Puhovski je komentirao govor predsjednika Zorana Milanovića u Kninu.

Plenković: Trajno smo zahvalni braniteljima, Oluja je bila prekretnica O čemu su razgovarali Plenković i Milanović? Jandroković: Oluja je prijelomni trenutak i simbol naše pobjedničke naravi

“On si dopušta uvijek malo na rubu frajerskog žargona reći stvari koje treba i ne treba. On ispada prihvatljiviji jer je očito da pripovijeda, on nije onako skučen, stegnut nego priča svoje. To ne znači da je baš uvijek u pravu. Recimo što je bilo jako neugodno – on je jučer ili prekjučer gotovo doslovno ponovio govor od dana ranije u Kninu kad je imao prijem i to si jedan predsjednik ne može dopustiti. To mu nije trebalo”, kaže Puhovski.

Osvrnuo se i na govor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

“Svi znamo da je Plenković najvažniji, realna je činjenica i da je Jandroković najmanje važan, bez obzira na protokol. Plenković je rekao nekoliko dobrih stvari, ali rekao je i jednu pogrešnu stvar, po mojem sudu, da se u Srbiji nastoji umanjti akcija Oluja. Obrnuto – u Srbiji se nastoji uvećati akcija Oluja. Oni ju tumače kao smak svijeta, doslovce, samo što je negativno vrednuju, ali oni ju po značenju čine većom nego što ona objektivno jest. I tu dolazimo do ključnog problema o čemu se nikako ne razgovara.

Povijesni događaji imaju, kao i kovanice, dvije strane. Recimo, Staljin je jedan od nekoliko najvećih koljača u povijesti odgovoran za milijune života i najveći je antifašist bez kojega nema pobjede protiv Hitlera. On je i jedno i drugo, vi se možete na glavu postaviti, možete jedno izvući kao važno, drugo kao važno.”

Naglašava kako Srbi imaju svako pravo spominjati žrtve Oluje.

“Ali onda ima i druga strana, i doista su civili ubijeni na kraju te akcije. I za srpsku stranu je logično da govore o žrtvama, po mom sudu i imaju puno pravo na to. Ono na što nemaju pravo, ono što je strašno ružno u Prijedoru, je to da se Vučić i društvo osjećaju dobro u tradiciji zločinačke države, to se meni čini strašno”, smatra Puhovski.

Za odnos predsjednika i premijera, nakon susreta u Kninu i Sinju kaže da je izgledao “maltene normalno”.

“Međutim, problem nije riješen, činjenica je da i dalje nemamo šefa VSOA-e”, kaže.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO | Na plaži počela svirati jugoslavenska himna, pogledajte što se dogodilo Oštra poruka na zatvorenoj trgovini iznenadila turiste u Splitu