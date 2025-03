Zasad su 33 grada odlučila dati uskrsnice umirovljenicima. Evo iznosa i kriterija

Podijeli :

Bliži se Uskrs, a time tradicionalno i isplate tzv. uskrsnica, odnosno jednokratnih novčanih pomoći umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama s najmanjim primanjima.

Gotovo svih 128 gradova u Hrvatskoj godinama već isplaćuju uskrsnice, kao i božićnice. Neki tu odluku donesu i vijest o tome objave ranije, neki kasnije.

Zasad su, pet tjedana uoči Uskrsa, 33 grada potvrdila isplatu uskrsnica te objavila njihove iznose i cenzuse na temelju kojih će ih isplatiti. Većina gradova uskrsnice isplaćuje samo umirovljenicima s nižim primanjima, a neki ih, poput Krka i Zaprešića, isplaćuju svim umirovljenicima bez obzira na visinu njihovih mirovina.

Neki gradovi uskrsnice isplaćuju i nezaposlenima te korisnicima raznih socijalnih naknada i dodataka. Grubišno Polje, recimo, uskrsnice isplaćuje i redovnim studentima. Neki gradovi umjesto novca daju bonove koji se mogu potrošiti u trgovinama. Ukratko, kriteriji se razlikuju od grada do grada.

Donosimo iznose uskrsnica u 33 grada koja su već potvrdila njihovu isplatu, počev sa Sinjem gdje su se zasad najviše isprsili s podjelom uskrsnica iz gradskog proračuna.

Sinj 80 – 150 eura

Gradonačelnik Miro Bulj u utorak je donio odluku da će uskrsnice dobiti tamošnji umirovljenici čija primanja ne prelaze 400 eura. Oni s mirovinama manjima od 200 eura dobit će 150 eura. Umirovljenici s primanjima od 200 do 300 eura dobit će 110 eura, dok će oni s primanjima od 300 do 400 eura dobiti 80 eura.

Uskrsnice u iznosu od 150 eura dobit će i osobe bez primanja starije od 65 godina, korisnici nacionalne naknade, korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposleni hrvatski branitelji te roditelji njegovatelji. Usto će svi nezaposleni u Sinju dobiti uskrsnice u iznosu od 80 eura.

Oroslavje 15 – 130 eura

Uskrsnice se dodjeljuju umirovljenicima, a iznos ovisi o visini njihovih mirovina. Onima s primanjima do 130 eura bit će isplaćen isti toliki iznos uskrsnice. Ostali će, ovisno o visini svojih mirovina dobiti 80, 40, 30 ili 15 eura.

Osijek, Labin 60 – 120 eura

Uskrsnice u Osijeku dobit će umirovljenici s mirovinama do 500 eura te socijalno ugroženi stanovnici. U Labinu je raspon uskrsnica također od 60 do 120 eura, a dobit će ih umirovljenici s mirovinama do 600 eura.

Velika Gorica 40 do 120 eura

U Velikoj Gorici osigurane su uskrsnice za umirovljenike kojima mirovine ne prelaze iznos od 670 eura te za korisnike nacionalne naknade za starije osobe. Najveću uskrisnicu od 120 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 230 eura.

Bakar 30 – 120 eura

Najviše iznose dobit će oni su mirovinama do 340 eura, a najniže oni s primanjima od 800 do 1200 eura.

Sisak, Ozalj, Zagreb, Krk 100 eura

U Sisku će uskrsnice dobiti svi s mirovinama do 850 eura i nezaposleni. U Ozlju svi s mirovinama do 350 eura. U Zagrebu umirovljenici s mirovinom manjom od 350 eura koji na području Grada prebivaju najmanje pet godina, kao i korisnici novčanih naknada Grada. U Krku će uskrsnice dobiti svi u dobi od 75 godina i stariji.

Šibenik 70 – 100 eura

Uskrsnice će dobiti svi s mirovinama do 450 eura.

Samobor 45 – 85 eura

U Samoboru će uskrsnice dobiti svi umirovljenici s mirovinama do 400 eura.

Slavonski Brod 60 – 80 eura

U Slavonskom Brodu uskrsnice će dobiti svi umirovljenici s mirovinama do 420 eura.

Karlovac 50 – 80 eura

Jednokratnu pomoć uoči Uskrsa dobit će svi korisnici socijalnog programa u Karlovcu, među kojima je većina umirovljenika, a iznosi će ovisiti o broju članova kućanstva.

Vukovar i Sveta Nedelja 75 eura

U Vukovaru je cenzus mirovina do iznosa od 600 eura, a u Svetoj Nedelji dobit će je svi s mirovinama do 550 eura i nezaposleni.

Varaždin 60 do 75 eura

Cenzus za dobivanje uskrsnice u Varaždinu je mirovina u iznosu do 600 eura.

Rijeka, Županja, Dugo Selo, Pula 70 eura

U ova četiri grada uskrsnice će biti u iznosu od 70 eura, s tim da u Puli neće biti u novcu, nego u bonovima. U Rijeci je cenzus za dodjelu mirovina do 460 eura, a u Županji i Dugom Selu dobit će je svi umirovljenici s mirovinama do 600 eura.

Split, Kutina 60 eura

Osim umirovljenika, ovaj iznos uskrsnice u Splitu dobit će i njegovatelji, korisnici osobne invalidnine i korisnici zajamčene minimalne naknade. U Kutini će uskrsnicu dobiti svi umirovljenici čije su mirovine niže od 400 eura.

Grubišno Polje 50 i 60 eura

U Grubišnom Polju umirovljenici s mirovinama do 500 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 50 eura. Dobit će je i svi redovni studenti iz Grubišnog Polja starosti do 26 godina.

Beli Manastir 35 – 60 eura

Pravo na isplatu ostvaruju umirovljenici s mjesečnim iznosom mirovine do 450 eura. Oni čije mirovine ne prelaze 250 eura dobit će 60 eura, oni s primanjima od 250 do 350 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 45 eura, a oni s mirovinama od 350,01 do 450 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 35 eura.

Valpovo, Petrinja, Požega, Pleternica, Kutjevo 50 eura

U ovih pet gradova iznosi uskrsnice su 50 eura. Najviši je cenzus u Valpovu gdje će je dobiti svi s mirovinama do 400 eura. U Petrinji, Požegi i Pleternici cenzus je 350 eura, a u Kutjevu 300 eura.

Zaprešić 40 eura

Kao što je bilo i s božićnicama, u Zaprešiću će i uskrsnice dobiti svi umirovljenici bez obzira na iznos mirovina.

Mursko Središće 25 – 35 eura

U Murskom Središću uskrsnice neće biti novčane, nego u bonovima. Umirovljenici s prihodima do 340 eura dobit će bon u vrijednosti 35 eura, oni s mirovinama od 341 do 470 eura dobit će bon u vrijednosti 30 eura, a ostali s mirovinama od 471 do 630 eura – bon u vrijednosti od 25 eura.

Križevci ?

Gradska vlast u Križevcima donijela je odluku o dodjeli uskrsnice umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade, odraslim osobama s invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe čiji mjesečni prihodi ne prelaze 350 eura. Visinu uskrsnice utvrdit će naknadno.

