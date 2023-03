Zašto je crtić Mala sirena izazvao toliku buru? “Možda ipak nismo macho društvo”

Podijeli :

Adaptacija Disneyevog animiranog filma Mala sirena iz 1989. godine vraća se u kina u svibnju. No, reakcije dijela publike nisu nimalo lijepe ni nostalgične. Disneyev trailer je lani prikupio tri milijuna dislajkova i brojne negativne i rasističke komentare zbog afroameričke glumice koja igra ulogu Male sirene. Posljednjih dana se spominje i ukidanje opcije dislajkanja i komentiranja. Aktivistica za ljudska prava, filmska novinarka i aktivistica za ljudska prava Milena Zajović u N1 Newsnightu objasnila je zašto je ovaj dječji film došao u fokus javnosti.

“Ja mislim da to govori puno više o našem društvu nego o igranom filmu. Meni je zapravo jako zabavno vidjeti da su milijuni odraslih muškaraca, a najčešće se radi o odraslim muškarcima, toliko strastveni oko Male sirene. Možda ipak nismo tako macho društvo kako mislimo”, kaže Zajović.

Ipak, misli da bi bilo prejednostavno svesti ovu situaciju na rasizam. “Mislim da postoji puno nijansi u reakcijama. Nisu sve nužno rasističke na taj najagresivniji banalni primitivni način kako smo navikli. Mislim da to govori o našem društvu koje se podijelilo na dva tabora gdje su se ljudi snažno ukopali i svakoga tko se ne slaže s njima obilježavaju kao rasiste, ili s druge strane kao rasne anarhiste i propagatore rodne ideologije kako voli riječi gospođa Markić, ali propuštamo sve one nijanse zašto je nekome možda to samo bila blesava ideja”.

Ističe i komentare afroameričkih Youtubera o ovoj temi: “Bilo mi je strašno zanimljivo čuti što ljudi u Americi govore o tome jer mi ne možemo sasvim razumijeti pitanje rasizma u Americi, kao što prosječni Amerikanac ne može razumijeti Domovinski rat. Onda sam vidjela strašno puno Youtubera koji se bave filmom koji su mahom bili afroamerikanci koji su također govorili kako je njihovo sjećanje i sentiment iz djetinjstva takvo da je Mala sirena bijele puti i crvene kose i da ih pomalo uzrujava to što je ona promijenila to obilježje koje u njima izaziva nostalgiju”.

“Svidio mi se argument malo političnijih afroamerikanaca koji su kritizirali ovu promijenu pa su rekli da im je dosta da se crnci u Americi zadovoljavaju mrvicama, odnosno recikliranim bijelim likovima, umjesto da im korporacija poput Disneya ponudi neki autohtono njihov lik”, kaže aktivistica.

No, zaključuje sljedeće: “Mogu razumijeti neke kritike, ali ne mogu razumijeti rasizam. O ljudskim pravima nema pregovora”.

