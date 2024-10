Zašto Noa ne ide u vrtić?

Podijeli :

Ovaj vikend u Zagrebu ekipa Točke na tjedan upoznala je petogodišnjeg Nou. Išli smo u park, pokazao nam je kako dobro hoda. Ma što hoda, trči! Do u detalje je prepričao koje sve igre igra s bratićem. Rekao nam je da trenutno nije gladan, da se želi igrati i pitao nas je li strašno živjeti na visokom katu u neboderu pokazujući na zgradu na Srednjacima ispred koje smo bili.

Noa je krasan dječak. Ima cerebralnu paralizu 2. stupnja nakon pretrpljenog moždanog udara, teško mu ide samom uz i niz stepenice i još usavršava finu motoriku prstima. Neće mu trebati dugo uz vježbu, smatraju terapeuti.

Majka dječaka s rijetkom bolešću bila kod Plenkovića: “Ovo je samo jedan korak”

Noa ne ide u vrtić i za predškolski je sustav potpuno nevidljiv. Već drugu godinu njegova majka bori se da dobije ono što mu po zakonu pripada, da ostvari pravo na predškolski odgoj i obrazovanje. Ornela Marić prvo je pisala svim institucijama i uredima, odradila sve sastanke, poslušala sva obećanja, skupila svu dokumentaciju… Ništa. Noa cak nije ni bodovan. Kao da ne postoji. Službenu odbijenicu su dobili nakon traženja odvjetnika, u njoj stoji da vrtić ne može osigurati uvjete za brigu o ovom naprednom i znatiželjnom dječaku.

“Ne znam zašto nije moguće upisati Nou. Kada smo išli na razgovor, pitali su me može li tri sata dnevno? Rekla sam može. Možete li ta tri sata vi biti negdje u blizini ako bude trebala pomoć (Noa ima kolostomu na trbuhu)? Rekla sam da i to mogu. Opet ništa. Ne može i gotovo. Njemu treba društvo, on mora biti s vršnjacima, dogodine je predškolac. Ja vas pitam, pitam institucije: Gdje idu djeca kao što je Noa? Gdje da ja njega odvedem? Gdje on može ostvariti svoje pravo? Gdje vam je inkluzija?”, sve ovo pita Ornela i svako joj je pitanje na mjestu. Možda odgovore da sud jer ovoj Splićanki ništa drugo nije preostalo. Predškolski sustav i Grad Split svoje dužnosti i obaveze nisu ispunili.

Razgovor s majkom malog Noe pogledajte u videu na vrhu teksta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.