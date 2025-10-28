Završen remont NE Krško: "Odradili smo više od 33 tisuće aktivnosti"

"Nuklearna elektrana Krško se nakon redovnog i uspješno provedenog remonta danas poslijepodne vratila ponovo na mrežu i isporučuje električnu energiju za elektrogospodarstvo Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Odradili smo preko 33 tisuće aktivnosti. Sve su napravljene prema planu. Promijenili smo gorivo i imamo dovoljno energije da bi isporučivali struju za idućih 18 mjeseci", kazao je član Uprave NEK-a Saša Medaković.