Završen sastanak obrazovnih sindikata i Vlade: Evo što je dogovoreno

Tri dana prije kraja 2025. godine sindikati javnih i državnih službi, uključujući i prosvjetne sindikate, sastali su se s ministrom Marinom Piletićem. No, to nije bio nastavak pregovora oko Temeljenog kolektivnog ugovora s fokusom na iznos osnovice plaće u 2026. i naknade za topli obrok.
Kako stoji u pozivu, radi se o dogovoru za daljnje pregovore koji će se nastaviti 19. siječnja 2026., piše Srednja.hr.
Dogovoren nastavak pregovora o visini osnovice i toplog obroka
Nakon što su čelnici triju sindikata u obrazovanju prozvali Vladu da odugovlači s nastavkom pregovora oko povećanja osnovice plaće i naknade za topli obrok, stigao je poziv na sastanak – tri dana prije kraja godine. Sastanak se održao danas, ali to nije bio nastavak pregovora – dogovoren je samo datum nastavka pregovora za 2026.
"Pregovori se nastavljaju iza 19. siječnja 2026., odnosno u trećem tjednu siječnja. Obveza Vlade je, sukladno Zakonu, donijeti odluku o visini osnovice dok ne ispregovaramo novu. Pregovori se, dakle, nastavljaju oko visine osnovice i toplog obroka za 2026. godinu", rekla je za srednja.hr tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.
Lani Vlada donijela odluka 31. prosinca, bez pristanka četiriju sindikata
S obzirom na to da dogovora nema, Vlada bi prije 2026., dakle ovog tjedna, trebala donijeti samostalnu odluku o visini osnovice za službenike javnih i državnih službi.
Lani je to učinila u fotofinišu godine, 31. prosinca na telefonskoj sjednici, makar su sva četiri obrazovna sindikata odbila njihovu ponudu.
Podsjetimo, Vlada im sada nudi povećanje osnovice 1,1 posto od 1. srpnja 2026. i dodatak za prehranu od 30 eura mjesečno. A sindikati, kako su ranije komunicirali, traže od povećanje osnovice za izračun plaće od četiri posto od 1. siječnja i četiri posto od 1. lipnja 2026., topli obrok u iznosu od 60 eura mjesečno od 1. siječnja
