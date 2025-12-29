Završen sastanak obrazovnih sindikata i Vlade: Evo što je dogovoreno

Nakon što su čelnici triju sindikata u obrazovanju prozvali Vladu da odugovlači s nastavkom pregovora oko povećanja osnovice plaće i naknade za topli obrok, stigao je poziv na sastanak – tri dana prije kraja godine. Sastanak se održao danas, ali to nije bio nastavak pregovora – dogovoren je samo datum nastavka pregovora za 2026.