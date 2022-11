Podijeli:







Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović na konferenciji za medije u Splitu komentirao je posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića, ali i svoj prijedlog da Zoran Milanović bude saslušan na Antikorupcijskom vijeću.

“Moja ideja da se pozove Zoran Milanović je itekako dobra jer je on bio predsjednik Vlade RH. To je čovjek koji ima informacije kada su se prodavale Bijele noći, naftno polje u Rusiji. To je čovjek koji je sudjelovao također i u prepuštanju naftnih polja u Siriji, a ono što će građane posebno interesirati – s kim je on bio, što je radio, s kim je razgovarao u klubu u Slovenskoj. Dok su Hrvati bili u lockdownu, zatvoreni u svojim kućama, strahovali od druženja sa svojim obiteljima, on je bančio, jeo i pio s ljudima sumnjivog karaktera, ja ću reći s podzemljem jer danas imamo optužnicu protiv ljudi koji su bili vlasnici tog kluba”, rekao je Zekanović.

Kazao je i da je siguran da ima aktualni predsjednik RH jako dobrih informacija o potencijalnoj korupciji u Ini.

“Ja ga ovim putem izazivam da dođe”, poručio je.

“Činjenica koja govori koliko je Milanović uzrujan je njegova jučerašnja izjava. On je dao jednu prizemnu, degutantnu izjavu gdje je mene nazvao čak i pedofilom. To je nešto što je i utuživo. Danas je taj materijal kod mojih odvjetnika pa ćemo vidjeti hoćemo li na njegov račun otići negdje na putovanje”, rekao je Zekanović.

