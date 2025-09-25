kako privući ljude?
"Želimo konkretne otoke, a ne idilične slike u brošurama": Glavna manjkavost novog Zakona
Uz vladajući HDZ, koji hvali prijedlog novog zakona o otocima, i saborska oporba u četvrtak ga je ocijenila „korakom naprijed“, ali i ustvrdila kako mu je zdravstvena zaštita najslabija točka.
Zašto bi liječnik ili sestra došla raditi na otok?
"Nema konkretnih mjera, zašto mislite da će novi doktor, sestra doći raditi na otok, ako ima bolje uvjete na kopnu“, upitala je Ivana Marković (SDP) u saborskoj raspravi o predloženom zakonu.
Njena će stranka, najavila je, predložiti da se napravi poseban program zapošljavanja zdravstvenog i medicinskog kadra, koji će uključivati uvođenje beneficiranog radnog staža, povećanje osnovne plaće od najmanje 20 posto za zdravstvene djelatnike koji žive i rade na otoku, novčane potpore kod osnivanja i preuzimanja ordinacija itd.
Pozdravila je mjere okrenute poticanju poduzetništva na otocima, ističući da "sto eura danas na otoku vrijedi 20 posto manje nego na kopnu“, te se zauzela za uvođenje snižene stope PDV za otočne proizvode.
Na otocima je važno srediti katastar i gruntovnicu, smatra Anka Mrak Taritaš (Glas), suglasna da novi zakon donosi pomake u odnosu na postojeći, ali to nije dovoljno.
329 milijuna eura predviđeno za otoke do 2027.
Cilj nam mora biti izjednačiti uvjete života na otocima s onima na kopnu, naglasila je i dodala da iskoraka u tom pogledu neće biti ne osiguraju li se dovoljna sredstva i trajno financiranje.
SDP-ov Boris Piližota izražava bojazan da više od 329 milijuna eura, koliko je od ove do 2027. godine predviđeno za otoke, ne ostanu samo na papiru nego priželjkuje da se pretvore u konkretne mjere.
"Ta mjera neće ostati na papiru, sredstva će se, među inim, planirati i za pojačanu zdravstvenu zaštitu na otocima“, ističe ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman.
Danici Baričević (HDZ), koja hvali moderniji pristup i pogled zakona na potrebe otoka, ali i pita što napraviti s kroničnim nedostatkom stručnog kadra na otocima, ministrica odgovara da Vlada stvara mjere za ostanak, ali i za dolazak ljudi koji žele živjeti na otocima.
Uvođenje poreznih olakšica za udaljene otoke?
No, svoju ulogu u tome imaju i obalne županije, poglavito u djelu stambenog zbrinjavanja i popunjavanja kadrova javnih službi, kazala je.
Da pitanje zdravstva na otocima mora biti prioritet, smatra i Darko Klasić (HSLS) koji se zauzima i za uvođenje poreznih olakšica i smanjenje PDV za udaljene otoke.
Smatra da novi zakon radi iskorak koji će značajno utjecati na život 128.000 otočana na 50-ak naseljenih osoba, prepoznaje njihove probleme i pokušava ih riješiti.
Prijedlog hvali i Ivan Dabo (HDZ), ističe da se predviđenim mjerama otocima „udahnjuje život“, osigurava financijska potpora za zdravstvene usluge i uvjeti za popunjavanje mreže liječnika i medicinskog osoblja na otocima.
Zakon donosi jasne mjere koje potiču povratak iseljenika i privlačenje novih stanovnika, jer želimo konkretne otoke, a ne idilične slike u brošurama, rekao je Dabo.
