Zoran Milanović: Nismo ušli u Europsku uniju kao sirotinja da bismo dobili milostinju

"Nije važno što ste mali. Europske fondove koristite jer to je naš novac. Nemojte biti previše zahvalni kada dobivate taj novac, niti centralnoj vlasti koja ga samo kanalizira, ni Europskoj uniji koja nam daje ono što smo pogodbom dogovorili. Nismo mi ušli u Europsku uniju kao sirotinja da bismo dobili milostinju. Mi smo otvorili svoje tržište, mi smo to radili na štetu svoje proizvodnje i dalo bi se razgovarati o tome što smo mi sve dali i što mi zauzvrat dobivamo od tog članstva u Europskoj uniji", rekao je Predsjednik.