"OTVORILI SMO TRŽIŠTE"
Zoran Milanović: Nismo ušli u Europsku uniju kao sirotinja da bismo dobili milostinju
Međimurje je uglavnom živjelo u nekoj vrsti mira, stabilnosti i predvidivosti. Nije tu bilo nikada grandioznih projekata, prevelikog novca, razvijalo se polako i sistematično, uvijek se znalo da čamac ide u jednom pravcu. Znate da čamac trese onaj tko ne vesla, a ovdje su uvijek svi veslali i taj čamac je išao u lijepom, dobrom i pozitivnom smjeru. I to je ono što treba Hrvatskoj koja povijesno to nije imala jer su dijelovi naše najljepše i jedine domovine imali različite povijesti, okupacije, pogibije, paleži i smrt, rekao je danas predsjednik Zoran Milanović na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u međimurskoj općini Donji Vidovec koja obilježava Dan Općine i 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca.
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Žiteljima Donjeg Vidovca poručio je da oni najbolje znaju što je dobro za njih i kako da se razvijaju, ali ih je uputio da koriste europske fondove.
"Nije važno što ste mali. Europske fondove koristite jer to je naš novac. Nemojte biti previše zahvalni kada dobivate taj novac, niti centralnoj vlasti koja ga samo kanalizira, ni Europskoj uniji koja nam daje ono što smo pogodbom dogovorili. Nismo mi ušli u Europsku uniju kao sirotinja da bismo dobili milostinju. Mi smo otvorili svoje tržište, mi smo to radili na štetu svoje proizvodnje i dalo bi se razgovarati o tome što smo mi sve dali i što mi zauzvrat dobivamo od tog članstva u Europskoj uniji", rekao je Predsjednik.
Nadalje, predsjednik Milanović rekao je da u Europsku uniju vjeruje prvenstveno "kao u projekt slobodne trgovine, tolerancije i mira".
"Nikakav politički projekt zajedničke naddržave jer na tom čamcu se niti ne zna koliko ima veslača, tko vesla, tko drma. EU kao slobodna trgovina, kao otvoreno tržište, kao prostor nekakve tolerancije, razumijevanja - da, kao naddržava koja će se naoružavati i ratovati - to ne", smatra predsjednik Milanović.
Podsjetio je da smo tijekom povijesti bili u zajednici i s Mađarima i s Austrijancima te da nam to nije valjalo, a da sada u Europskoj uniji ima "trideset država i još desetak takvih malih kao mi".
"To nikamo ne vodi. Narod mora učiti iz svoje povijesti i zato držimo se svojega, budimo proračunati pa i sebični u nekim stvarima. Kao Hrvatska da gledamo svoj interes, da se ne zanosimo velikim idejama, carskim projektima, naoružavanjima, obranom, nego da guramo svoje i da izbjegavamo one nevolje koje možemo izbjeći. A čovjek katkada u životu ne može izbjeći nevolju i mora se hvatati ukoštac s nekim problemima", zaključio je predsjednik Milanović te čestitajući Dan Općine stanovnicima Donjeg Vidovca zaželio je što manje problema.
Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici obratili su se predsjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec Doroteja Kranjec, načelnica Općine Bojana Petrić i župan Međimurske županije Matija Posavec te su uručene zahvalnice najzaslužnijim pojedincima i organizacijama za doprinos razvoju Općine. Uz predsjednika Milanovića bio je savjetnik Predsjednika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.
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