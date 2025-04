Zrinko Turalija: Fuchs si je praktički dao za pravo odlučiti da će sindikati platiti štrajk, to je dosad nezabilježeno!

Podijeli :

U četiri dalmatinske županije danas se održava jednodnevni cirkularni štrajk u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima koji organiziraju tri školska sindikata. U Novom danu kod Tihomira Ladišića gostovao je Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i otkrio kako protječe štrajk.

Sindikati su odlučili započeti štrajkove upravo u Dalmaciji, budući da je ondje bio najbolji odaziv na jednodnevni štrajk upozorenja 19. ožujka.

Počinje prvi od pet najavljenih štrajkova u obrazovanju: Kreće u Dalmaciji

Štrajka se u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

“Nećemo dijeliti ljude”

Zrinko Turalija javio se iz Komercijalno-trgovačke škole u Splitu i rekao kako je u toj školi štrajk gotovo 100-postotan.

Osvrnuo se i na jučerašnju press konferenciju Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih te odluku Vlade da štrajk neće biti plaćen: “To je daljnji pritisak na lomljenje štrajka, ministar Radovan Fuchs je sebi uzeo za pravo, u ime sindikata, da praktički donosi odluku da će sindikati platiti štrajk, to je nezabilježeno u štrajkaškoj povijesti u sustavu obrazovanja. Mislim da to neće slomiti ljude i da će ih dodatno motivirati, štrajk je zakonsko-ustavno pravo svakog pojedinca, tu su i članovi sindikati i oni koji to nisu, nama ne pada na pamet da dijelimo ljude po toj osnovi.”

Fuchs o štrajku: Djeca trebaju doći u školu

“Svode nas na brojke”

Turalija je komentirao i poruku premijera Andreja Plenkovića da za štrajk nema razloga: “Cijelo vrijeme, u zadnjih godinu dana, svode nas na brojke, nije sporno da su plaće porasle, ali u zadnjih godinu dana tri prosvjeda su napravljena, ova tri sindikata od početka su bila nezadovoljna koeficijentima. Jutros je državna tajnica priznala da je za Vijeće za unaprjeđenje i praćenje plaća stiglo 80 posto zahtjeva svih sindikata javnih i državnih službi. Taj podatak govori da se s tim zakonom brzalo.”

“Rekao bih da su ministar i državni tajnici malo nervozni oko svega, način i trud kojim se minoriziraju naše aktivnosti govori u prilog tome, što bi rekli iz poznatog filma: Laki je malo nervozan”, dodao je.

