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SLUČAJ GOSPIĆ

Župan Petry: Troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada veći od 50 milijuna eura

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Hina
|
14. lis. 2026. 20:14
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Josip Mikacic/PIXSELL

Ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli prijeći iznos od 50 milijuna eura, izvijestila je u srijedu Županija ličko-senjska.

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Odgovarajući na vijećničko pitanje Daniela Tušaka na sjednici Županijske skupštine, Petry je rekao da je Županija od početka uključena u koordinaciju s nadležnim ministarstvima, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zdravstvenim ustanovama i drugim državnim tijelima radi sanacije dijela otpada, a da se za preostale količine opasnog otpada provode pripremne aktivnosti i postupci za sanaciju.

Naveo je, temeljem mjerenja od subote i nedjelje, da na lokalitetu Silosa nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica te najavio nastavak mjerenja u listopadu i praćenje kvalitete zraka tijekom idućih godinu dana.

Dodao je i da je za redovito praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u županijskom proračunu osigurano 151.000 eura te da je Županija s 15.000 eura sudjelovala u financiranju mjera osiguranja lokacije nezakonito odloženog otpada.

Petry upozorio na moguću štetu za poljoprivrednike i turizam

Župan je naglasio i važnost zaštite ugleda ličkih poljoprivrednih proizvoda, ističu iz Županije, te upozorio da uopćene tvrdnje o onečišćenju mogu negativno utjecati na proizvođače i turistički sektor.

"Najavio je kako će se u županijskom proračunu za 2027. godinu planirati programi potpora obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i malim poljoprivrednim proizvođačima te nastaviti suradnja s nadležnim državnim tijelima radi osiguravanja dodatnih mogućnosti financiranja", stoji u priopćenju.

Odlagalište u Podumu prestalo primati otpad

Vijećnika Ivana Bižanovića zanimalo je stanje odlagališta otpada u Podumu kod Otočca i kakve bi posljedice mogle biti od dugogodišnjeg odlaganja komunalnog otpada te zatražio analize, a pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se na tom odlagalištu od 21. rujna više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenja otpadom Babina gora, a formalni postupak zatvaranja odlagališta tek treba biti dovršen.

Naveo je i da ono raspolaže sustavom zaštite otpadnih voda i piezometrima kojima se prati njihova kvaliteta.

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gospić odlagalište gospić sanacija gospić sanacija otpada

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