Župan Petry: Troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada veći od 50 milijuna eura

Vijećnika Ivana Bižanovića zanimalo je stanje odlagališta otpada u Podumu kod Otočca i kakve bi posljedice mogle biti od dugogodišnjeg odlaganja komunalnog otpada te zatražio analize, a pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se na tom odlagalištu od 21. rujna više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenja otpadom Babina gora, a formalni postupak zatvaranja odlagališta tek treba biti dovršen.