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Ličko-senjski župan

Petry komentirao nove nalaze vještačenja otpada u Gospiću

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Hina
|
09. ruj. 2026. 14:50
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Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) izjavio je u srijedu, komentirajući nove nalaze vještačenja otpada u Gospiću, da razumije zabrinutost građana, ali treba vjerovati institucijama i pojačati nadzor.

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Petry je rekao Hini da to što su PFAS spojevi zabilježeni u koncentracijama nižim od globalnog prosjeka, pa nije utvrđena "dramatična ugroza" od njih, ne znači da i dalje ne treba ispitivati kakvoću vode za ljudsku potrošnju i hitno sanirati odlagalište, što će se i učiniti zahvaljujući Vladi.

"Voda je zdravstveno ispravna, a pojedinci koji su dolazili u Gospić želeći politizirati za građane nezahvalnu situaciju, koju su skrivile kriminalne skupine, nisu došli na obilježavanje godišnjice akcije Medački džep, što govori koliko im je stalo do Like, naše povijesti i događaja u Domovinskom ratu", poručio je Petry.

Uskok je danas objavio nove nalaze o otpadu u Gospiću, koji su pokazali da su PFAS spojevi, poznati i kao vječne kemikalije, prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu.

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ernest petry gospić voda

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