Petry komentirao nove nalaze vještačenja otpada u Gospiću

Petry je rekao Hini da to što su PFAS spojevi zabilježeni u koncentracijama nižim od globalnog prosjeka, pa nije utvrđena "dramatična ugroza" od njih, ne znači da i dalje ne treba ispitivati kakvoću vode za ljudsku potrošnju i hitno sanirati odlagalište, što će se i učiniti zahvaljujući Vladi.