Zurovec o Dabrinom potezu: Očito si je čovjek popio...

Nakon posljednjeg ispada zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre, nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec u emisiji Studio 4 poručio je kako ne očekuje prijevremene izbore. Smatra da će se odnosi unutar vladajuće većine ponovno stabilizirati te da je riječ o još jednom "performansu".
Govoreći o posljednjem istupu Josipa Dabre, rekao je kako je "ako je već htio trolati nekoga, mogao nazvati mene kao kolegu u Saboru pa da mu dam savjet da jednostavno makne mobitel od sebe".
"Očito je čovjek popio, pa su krenule sve pjesme koje su mu padale na pamet", dodao je za HRT.
Istaknuo je da ga je i nazvao te mu rekao da mu je to "jako blesav potez".
"Neka sam odgovara, to je njegova osobna stvar i neka se rješava unutar stranke", poručio je, dodavši kako bi ga, "kako bi rekli u jednoj popularnoj emisiji 'Noćna mora', trebalo malo pripitomiti".
"Čisti performans"
Zurovec se osvrnuo i na vlastito iskustvo, podsjetivši da je i sam bio na meti kritika nakon što je na društvenim mrežama pjevao stihove "R8, Audi, ljubiš me na haubi".
"To je čisti performans. Tu sam više išao trolati", pojasnio je. Dodao je kako se sve odnosilo na nabavu službenih automobila.
"U međuvremenu smo ih kupili i obnovili flotu, čak smo raspisali natječaj za prodaju starih automobila. Mislim da ćemo prihodovati oko 50.000 eura od prodaje tih starih automobila", rekao je te apelirao na zainteresirane da se jave na natječaj.
"Volim ovako malo 'piknuti'. Netko to shvati kao šalu, netko ne", kazao je.
Govoreći o stabilnosti Vlade i odnosima unutar koalicije, istaknuo je kako niti će biti izbora niti se išta ozbiljno trese.
"Karte će se malo presložiti, resori ili sredstva raspodijeliti iza kulisa i svi će se dogovoriti. To je opet jedan performans. Vidjeli smo to već pet do deset puta", rekao je.
I dalje u oporbi
"Niti me itko zvao niti bilo što drugo. Više je puta platforma Možemo! podržala neke zakone HDZ-a nego što sam ih ja podržao. Ja sam i dalje u oporbi", naglasio je.
Uvjeren je kako će vlast ostati stabilna.
"Previše je novca u igri, previše resora i previše projekata. Mnogi ovise o sredstvima iz EU-a, a ako ih ne dobiju iz EU-a, moraju se pokriti iz državnog proračuna. Kada pogledate iza kulisa, na kraju će se sve svesti na novac", poručio je.
