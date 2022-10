Bablje ljeto se nastavlja, u dijelu zemlje moglo bi biti grmljavine i pljuskova

Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Nad Europskim kopnom polje je visokog tlaka Azorske anticiklone.

Oslabljena hladna fronta premješta se sjeverno od Alpa te je u sjevernijim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pod njenim utjecajem došlo je do naoblačenja. Na sjevernom Jadranu zapuhala je bura. Iza fronte tlak zraka raste i jača anticiklona. Manja količina vlažnog nestabilnog zraka, uz grmljavinske nevere i pljuskove sa zapada Sredozemnog mora, sporo se u jugozapadnoj struji premješta prema Apeninskom poluotoku. Prognoziramo da će djelovati na vrijeme nad južnim Jadranom sredinom idučeg tjedna.

Danas će vrijeme biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U Gorskom Kotaru uz povećanu naoblaku moguća je slaba kiša. Na sjevernom Jadranu puhat će bura, u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Bura će poslijepodne i navečer oslabiti. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 19 do 22 a na Jadranu od 23 do 26°C.

Bablje ljeto se nastavlja te će idući tjedan obilježiti stabilno, djelomice sunčano i suho vrijeme. Početkom tjedna prognoziramo u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti više naoblake i promjenljivo oblačno, a na Jadranu sunčano vrijeme uz slabo jugo. U nastavku tjedna porast dnevne temperature zraka, a ujutro u kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove moguća je magla. Sredinom tjedna jugo u jačanju te su na južnom Jadranu moguće obilnije oborine.

Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti i u središnjoj Istri od 6 do 10, u planinskim krajevima oko 3°C. Na Jadranu minimalne temperature od 12 do 16°C.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 18 do 20 a na Jadranu od 21 do 24°C. Temperatura mora je od 19 do 23°C.

