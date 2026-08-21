Genovska ciklona donosi nestabilno vrijeme: Nevere, olujni vjetar i plavljenje obale

U nedjelju će biti pretežno sunčano, toplo i vruće. U podvelebitskom primorju ujutro i navečer puhat će jaka bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana maestral. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 18 °C, dok će na Jadranu biti topla noć s temperaturama od 21 do 24 °C. Najviše dnevne temperature u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti bit će oko 26 °C, a na Jadranu te u Slavoniji i Baranji od 32 do 36 °C.