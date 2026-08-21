VREMENSKA PROGNOZA
Genovska ciklona donosi nestabilno vrijeme: Nevere, olujni vjetar i plavljenje obale
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Manja količina nestabilnog zraka povezanog s Genovskom ciklonom prošla je noćas preko zapadnih krajeva unutrašnjosti i sjevernog Jadrana. Nestabilan zrak povećao je vlagu u atmosferi pa je noć, uz visoke minimalne temperature oko 20 °C, bila sparna.
Danas se nastavlja pritjecanje nestabilnog zraka pod utjecajem Genovske ciklone te od jutra u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prognoziramo promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme s povremenim pljuskovima kiše. Tijekom dana naoblaka će se proširiti na srednji i južni Jadran, gdje su moguće lokalne nevere uz pljuskove i mahovite udare vjetra. U noći na subotu postoji mala vjerojatnost za slabu kišu u Slavoniji i Baranji.
Na srednjem i južnom Jadranu puhat će jako i olujno jugo, koje će poslijepodne skrenuti na jak pulenat i lebić. Mjestimice je, u kombinaciji s plimom, moguće plavljenje obala. Najviše dnevne temperature u sjeverozapadnim krajevima i na Jadranu bit će od 29 do 32 °C, a u Slavoniji i Baranji do 36 °C. Temperatura mora visoka je, od 26 do 28 °C.
Sutra, u subotu, očekuje se promjenljivo oblačno, toplo i sparno vrijeme. Postoji mala vjerojatnost za slabu kišu ili pljusak u planinskim krajevima unutrašnjosti, dok će na južnom i srednjem Jadranu biti uglavnom sunčano. Puhat će slab sjeveroistočnjak, na Jadranu podno Velebita slaba bura, a na otvorenom moru do umjeren maestral.
Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 15 do 19 °C, uz mogućnost mjestimične jutarnje magle u planinskim kotlinama i dolinama rijeka. Na Jadranu će biti topla noć s temperaturama od 20 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će od 25 do 30 °C, a u Slavoniji i Baranji te Dalmaciji od 33 do 36 °C.
U nedjelju će biti pretežno sunčano, toplo i vruće. U podvelebitskom primorju ujutro i navečer puhat će jaka bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana maestral. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 18 °C, dok će na Jadranu biti topla noć s temperaturama od 21 do 24 °C. Najviše dnevne temperature u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti bit će oko 26 °C, a na Jadranu te u Slavoniji i Baranji od 32 do 36 °C.
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