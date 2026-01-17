duboki raskol
"Najgluplja stvar koju smo ikad čuli": Republikanci pojačavaju otpor Trumpovu planu oko Grenlanda
Dok Trump neprestano prijeti da će danski teritorij dovesti pod kontrolu SAD-a, unatoč protivljenju ključnih globalnih saveznika i izabranih predstavnika samog otoka, neki republikanski zastupnici pojačavaju svoja upozorenja i uključuju se u diplomaciju, dok se demokrati spremaju staviti drugu stranku na zapisnik kao protivnike vojne invazije.
Senator Thom Tillis (republikanac iz Sjeverne Karoline) predvidio je da bi se zastupnici s obje strane političkog spektra ujedinili i zahtijevali odobrenje Kongresa ako bi postalo jasno da se Trump sprema na neposrednu vojnu akciju, piše Politico.
„Ako bi bilo kakva akcija izgledala kao da je cilj stvarno iskrcavanje na Grenland i nezakonito preuzimanje… bilo bi dovoljno glasova da se usvoji rezolucija o ratnim ovlastima i da se preživi predsjednički veto“, rekao je Tillis.
Zastupnik Don Bacon (republikanac iz Nebraske) otišao je još dalje, predviđajući da bi to dovelo do opoziva te je Trumpovu opsesiju Grenlandom nazvao „najglupljom stvari koju sam ikad čuo“.
Ovakve otvorene javne poruke dolaze dok zakonodavci u privatnim razgovorima pokušavaju umiriti saveznike SAD-a, uključujući Dansku. Dvostranačka skupina zastupnika iz Zastupničkog doma i Senata u petak će boraviti u Kopenhagenu kako bi osobno prenijela poruku da vojna akcija nema potporu na Capitol Hillu.
Vođa republikanske većine u Senatu John Thune ne pridružuje se izaslanstvu, ali je u razgovoru s novinarima u četvrtak u velikoj mjeri podržao poruku koju delegacija namjerava poslati, rekavši da „zasigurno ne postoji raspoloženje ovdje za neke od opcija o kojima se govorilo ili koje su se razmatrale“ — očita referenca na vojnu akciju.
Ovakav otpor predstavlja jedan od najdubljih raskola
Ovakav otpor predstavlja jedan od najdubljih raskola dosad viđenih između republikanskih zastupnika i predsjednika u Trumpovu drugom mandatu. Do sada nelagoda republikanaca zbog Trumpovih naglih poteza u vanjskoj politici nije rezultirala uspješnim pokušajima da ga se obuzda.
Nakon operacije uklanjanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura ranije ovog mjeseca, pet republikanaca pridružilo se demokratima kako bi progurali mjeru kojom bi se Trumpu ograničile buduće vojne intervencije u toj južnoameričkoj zemlji. No u srijedu su dvojica od njih promijenila stav i uklonila prijetnju nakon što je administracija dala određena jamstva o budućem djelovanju.
Demokrati vjeruju da bi Grenland — suvereni teritorij koji pripada NATO saveznici — mogao biti drukčiji slučaj. Senator Tim Kaine iz Virginije, suautor mjere o Venezueli i najavljivač niza novih zakona o ratnim ovlastima, priznao je novinarima u srijedu da su izgledi slabi da bi se dovoljan broj republikanskih senatora pridružio demokratima kako bi se nadjačao veto.
Ali, dodao je Kaine: „Na Grenlandu bismo možda mogli.“
„Neviđen čin strateškog samoozljeđivanja“
Thuneov prethodnik na čelu republikanaca, senator Mitch McConnell iz Kentuckyja, oglasio se govorom u Senatu u kojem je rekao da bi vojna akcija protiv Grenlanda bila „neviđen čin strateškog samoozljeđivanja“ koji bi mogao „spaliti“ NATO saveze.
Zastupnik Jeff Hurd (republikanac iz Colorada) rekao je u međuvremenu da je „duboko zabrinut“ porukama administracije o Grenlandu.
„Ne mislim da je to produktivno i ne mislim da je to način na koji se postupa prema savezniku“, rekao je, dodajući da bi se „usprotivio vojnoj akciji na Grenlandu“.
No, čak i dok sve više republikanaca javno govori protiv Trumpovih ambicija prema Grenlandu, nije jasno mogu li u ovom sazivu Kongresa postaviti preventivne zaštitne mehanizme, čak i kad bi to željeli. Umjesto toga, čini se da se nadaju kako će Trump pročitati poruku između redaka i shvatiti da nema potporu s druge strane Pennsylvanijske avenije.
Demokrati obećavaju uvesti niz rezolucija o ratnim ovlastima, uključujući i onu o Grenlandu, u nadolazećim tjednima i mjesecima. Ipak, čak je i Tillis, koji je predvidio golemu potporu takvoj rezoluciji u slučaju „neposredne“ vojne akcije, rekao da trenutačno ne bi podržao mjeru kojom bi se Trumpu zabranila uporaba sile u regiji jer bi to „legitimiralo“ prijetnju za koju ne misli da je stvarna.
„Još jedan razlog zašto idem u Kopenhagen“
Umjesto toga, Tillis koristi svoj javni prostor kao senator na odlasku kako bi žestoko kritizirao Trumpove najbliže suradnike, koje krivi za neke ekscese administracije. Dok bi preuzimanje Grenlanda možda podržao tvrdi zamjenik šefa kabineta Stephen Miller, rekao je Tillis, „to nije stajalište vlade SAD-a“. To je, dodao je, „još jedan razlog zašto idem u Kopenhagen“.
Senator Josh Hawley (republikanac iz Missourija), koji je isprva podržao rezoluciju o ratnim ovlastima za Venezuelu prije nego što je promijenio stav, također je rekao u intervjuu da ne podupire sličan potez za Grenland.
„Ne unaprijed“, rekao je Hawley, dodajući da svaka takva mjera „mora odgovoriti na vrlo konkretne činjenice“.
Svaki formalni republikanski otpor vjerojatno bi uključivao i senatoricu Lisu Murkowski (republikanku s Aljaske) — suosnivačicu Senatskog arktičkog kluba — koja je u četvrtak s senatorom Rubenom Gallegom (demokrat iz Arizone), zastupnikom Ro Khannom (demokrat iz Kalifornije) i Baconom predstavila neobvezujuću rezoluciju kojom se potvrđuje partnerstvo SAD-a s Grenlandom i Danskom. Rezolucija naglašava „uzajamno poštovanje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti“ te da bi svaka vojna akcija zahtijevala odobrenje Kongresa.
„Koristiti ime Grenland u kontekstu rezolucije o ratnim ovlastima apsolutno je zapanjujuće"
Murkowski, koja se ovaj tjedan sastala s danskim diplomatima i također putuje u Kopenhagen, rekla je da bi podržala rezoluciju o ratnim ovlastima za Grenland ako do toga dođe. Također je sa senatoricom Jeanne Shaheen (demokratkinjom iz New Hampshirea) predstavila prijedlog zakona kojim bi se administraciji zabranilo korištenje sredstava za jednostranu blokadu, okupaciju, aneksiju ili preuzimanje kontrole nad Grenlandom ili bilo kojim drugim teritorijem koji pripada nekoj NATO zemlji.
„Djelujemo u vremenima u kojima razgovaramo o stvarima za koje nikad nismo mislili da su uopće moguće“, rekla je Murkowski. „Koristiti ime Grenland u kontekstu rezolucije o ratnim ovlastima apsolutno je zapanjujuće.“
Iako se rezolucija o ratnim ovlastima može ubrzano uputiti na glasanje, saveznici Grenlanda u Senatu ne mogu lako prisiliti glasanje o mjeri vezanoj uz NATO, pa čak ni o neobvezujućoj rezoluciji. Neki republikanski senatori izrazili su skepsu da bi stranačko vodstvo dopustilo da te mjere uopće napreduju. „Siguran sam da će Thune skočiti na to kao osip“, rekao je senator John Kennedy (republikanac iz Louisiane).
