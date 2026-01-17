"Najgluplja stvar koju smo ikad čuli": Republikanci pojačavaju otpor Trumpovu planu oko Grenlanda

Demokrati obećavaju uvesti niz rezolucija o ratnim ovlastima, uključujući i onu o Grenlandu, u nadolazećim tjednima i mjesecima. Ipak, čak je i Tillis, koji je predvidio golemu potporu takvoj rezoluciji u slučaju „neposredne“ vojne akcije, rekao da trenutačno ne bi podržao mjeru kojom bi se Trumpu zabranila uporaba sile u regiji jer bi to „legitimiralo“ prijetnju za koju ne misli da je stvarna.