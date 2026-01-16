Vremenska prognoza: Stiže zahlađenje i olujna bura

I jutros u unutrašnjosti zemlje imamo velike razlike u temperaturi pa je tako na sjeveru temperatura pala na -3 Celzijeva stupnja uz mjestimičnu maglu i poledicu, a dijelovi Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije su zbog južine na 10 stupnjeva u plusu.
Malo kiše palo je ponegdje na istoku Hrvatske. Duž Jadrana je ugodnije, ali na sjevernom i južnom dijelu ponegdje ima slabe kiše, u Istri i mjestimične magle.
Nastavak dana donosi nam izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja. U unutrašnjosti će mjestimice biti i magle. Kako dan odmiče tako će se i zadnje kišne kapi udaljiti od naše zemlje pa će do kraja dana posvuda biti uglavnom suho. Vjetar slab, na Jadranu do umjereno jugo i istočnjak. Najviša temperatura na kopnu od 1 do 7, ponegdje i koji stupanj viša. Na obali i otocima ugrijat će i do 15 Celzijevih stupnjeva.
Vikend nam nosi suho i malo hladnije vrijeme. Izmjenjivat će se oblaci i sunčana razdoblja, a na Jadranu će jačati bura koja osobito u nedjelju na sjevernom dijelu može imati i olujne udare. Sjeveroistočni vjetar će zapuhati i u kopnenim krajevima.
Temperatura zraka bit će u postupnom padu pa će u većem dijelu zemlje zahladiti za 3 do 6 stupnjeva u odnosu na radni dio tjedna.
Čini se da suho i hladno počinje i sljedeći tjedan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
