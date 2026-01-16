Vremenska prognoza: Stiže zahlađenje i olujna bura

Nastavak dana donosi nam izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja. U unutrašnjosti će mjestimice biti i magle. Kako dan odmiče tako će se i zadnje kišne kapi udaljiti od naše zemlje pa će do kraja dana posvuda biti uglavnom suho. Vjetar slab, na Jadranu do umjereno jugo i istočnjak. Najviša temperatura na kopnu od 1 do 7, ponegdje i koji stupanj viša. Na obali i otocima ugrijat će i do 15 Celzijevih stupnjeva.