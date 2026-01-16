Incident s Rafaleom: Lovac morao prisilno sletjeti

Tehnički problemi u hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, jučer je zabilježen incident pri polijetanju jednog od novih hrvatskih vojnih zrakoplova.
Trebao je to biti redoviti zadatak, ali se planirani let na Rafaleu iznenada morao prekinuti. Problemi su počeli već pri polijetanju, pa je pilot ubrzo odlučio vratiti se - i sletjeti u vojnu bazu na zagrebačkom Plesu.
O manjem incidentu koji se dogodio tijekom jučerašnjeg prijepodneva - nitko zasad ne želi govoriti.
Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je pilot imao problema s uvlačenjem zadnjih kotača. Ali o razlozima koji su ga prisilili da avion prizemlji nakon što je prije toga kružio na nebu - šute i u HRZ-u i u Ministarstvu obrane. Tek potvrđuju da je sigurno sletio i da je sve odrađeno prema proceduri.
Je li ovo prvi takav slučaj ili se događalo i ranije, što je pokazao tehnički pregled zašto je došlo do otkazivanja, kako se održavaju - niz je pitanja na koja MORH ne daje odgovor.
"Mijenjat će se timovi pilota, tehničara, inžinjera i zrakoplovnih tehničara i oružara i bit ćemo spremni 24 sata", rekao je Krešimir Ražov.
Tako je nedavno govorio šef ratnog zrakoplovstva prije nego su od Talijana i Mađara preuzeli dežurstvo i nadzor zračnog prostora. No, da je ovaj put trebalo hitno poletjeti i odraditi posao - na let bi morao drugi i gubilo bi se vrijeme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
