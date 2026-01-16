Incident s Rafaleom: Lovac morao prisilno sletjeti

Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je pilot imao problema s uvlačenjem zadnjih kotača. Ali o razlozima koji su ga prisilili da avion prizemlji nakon što je prije toga kružio na nebu - šute i u HRZ-u i u Ministarstvu obrane. Tek potvrđuju da je sigurno sletio i da je sve odrađeno prema proceduri.