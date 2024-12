Kiša, vjetar i hladno vrijeme narednih će dana zahvatiti veći dio zemlje

Podijeli :

Duboka ciklona iznad Velike Britanije premješta se preko sjevernog mora prema jugu nad Europu te donosi velike količine vlažnog, hladnog i nestabilnog zraka.

Hladan zrak prodire preko Alpa i u Genovskom zaljevu te nad sjevernom Italijom i sjevernim Jadranom dolazi do razvoja stacionarne sporo pokretne ciklone, koja će na vrijeme u našim krajevima djelovati cijeli idući tjedan.

No, danas će vrijeme biti promjenjivo i oblačno sa sunčanim razdobljima, a na Jadranu će puhati slaba bura i tramontana.

Klimatološki kraj jeseni: Stižu kiša, snijeg, olujni vjetar

Naoblačenje s jugozapada zahvatit će naše krajeve već danas krajem dana, a sutra prognoziramo oblačno vrijeme uz mjestimice obilne oborine. Na Jadranu i grmljavinske pljuskove. Tamo će zapuhati i jako, mjestimice olujno jugo, koje će krajem dana na sjevernom Jadranu skrenuti na buru, dok će na južnom Jadranu i dalje puhati jako jugo.

Tijekom sutrašnjeg poslijepodneva u unutrašnjosti pad temperature uz jak sjeveroistočnjak i istočnjak te će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu i snijeg. U gorskoj Hrvatskoj očekiujemo stvaranje snježnog pokrivača.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od minus dva do tri stupnja, a na Jadranu oko osam. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od dva do četiri, a na Jadranu od osam na sjevernom dijelu do 14 na krajnjem jugu Dalmacije.

