VREMENSKA PROGNOZA
Najstabilnije u petak, za vikend mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina
Iako je na jugu sunčano, uglavnom je oblačno diljem Hrvatske, zbog premještanja ciklone sjevernije od naših krajeva.
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U nastavku srijede treba računati na kišu i pljuskove, mjestimice i grmljavinu, uglavnom u kopnenim krajevima. Na moru će zapuhati bura, koja će osobito navečer jačati pod Velebitom.
Četvrtak donosi rjeđe pljuskove, mogući su uglavnom u središnjim predjelima i na zapadu zemlje. Bura će se proširiti na cijelu obalu, bit će jaka pod Velebitom.
Petak će biti uglavnom suh i pretežno sunčan. Tek bi u gorju moglo biti kakvog prolaznog pljuska.
Za vikend ponovno raste vjerojatnost za pljuskove. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Nestabilno razdoblje prelit će se i u novi radni tjedan, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
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