Objavljena nova dugoročna prognoza za ljeto. Evo što čeka Hrvatsku

Počevši s lipnjem, ECMWF-ova prognoza pokazuje područje visokog tlaka naznačeno nad dalekim sjevernim Atlantikom s mogućim proširenjem u sjeverozapadnu Europu. Također se prognozira da će se greben visokog tlaka podići nad jugom. Područje nižeg tlaka prognozira se nad sjeveroistočnom Europom. U lipnju to može značiti sjeverni do sjeverozapadni tok nad središnjom Europom. To obično donosi normalne temperature i manje vlage, stvarajući nešto stabilnije uvjete nad središnjim dijelovima. Gledajući pobliže lipanjski temperaturni obrazac nad Europom, vidimo toplije od normalnog vrijeme nad sjeverozapadnim i južnim dijelovima. Ali za središnje i sjeveroistočne regije prognoziraju se normalne do čak ispodprosječne temperature u lipnju. Prognoza oborina također ukazuje na suši tok. Predviđa se manje oborina nad zapadnom, južno-središnjom i južnom Europom. To je u skladu s područjem niskog tlaka nad sjeveroistočnom Europom i područjem visokog tlaka nad sjeverozapadom. Više oborina prognozira se nad Ujedinjenim Kraljevstvom i Irskom, nad sjeverno-središnjim dijelovima i prema sjeveroistoku pod područjem niskog tlaka.