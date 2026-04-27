Objavljene nove prognostičke karte za Europu: Stiže neuobičajen hladni val

27. tra. 2026. 07:34
Severe Weather Europe (SWE)

Europa se krajem travnja i početkom svibnja suočava s neuobičajeno snažnim hladnim valom koji donosi nagli pad temperatura, mraz, a ponegdje i snijeg.

Prema analizi portala Severe Weather Europe, uzrok je rijedak atmosferski obrazac poznat kao Omega blokada, koji blokira uobičajeno kretanje vremenskih sustava i omogućuje prodor vrlo hladnog arktičkog zraka duboko prema jugu kontinenta.

Ova promjena dolazi u najgorem mogućem trenutku za poljoprivredu.

Zbog toga će temperature, sredinom tjedna, u velikom dijelu Europe biti znatno ispod prosjeka za ovo doba godine. Očekuju se česti jutarnji mrazevi, a u nekim područjima i povratak zimskih uvjeta, što predstavlja ozbiljan rizik za poljoprivredu i voćnjake.

Mraz će vjerojatno zahvatiti istočnu i dijelove srednje Europe, dijelove Balkana i Tursku. U višim predjelima Rumunjske te duboko u unutrašnjosti Turske očekuje se i neuobičajen snijeg za ovo doba godine.

Ovakvi prodori hladnog zraka u kasno proljeće relativno su rijetki, a povezani su s poremećajima polarnog vrtloga, koji je ove godine oslabljen i omogućuje hladnom zraku da lakše prodre prema Europi.

Ukupno gledano, riječ je o naglom i izraženom zahlađenju koje će privremeno prekinuti stabilnije proljetno vrijeme i donijeti uvjete neuobičajene za ovo doba godine.

