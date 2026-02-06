VREMENSKA PROGNOZA
Nova ciklona: Snijeg u gorju, prijeti obilna kiša, olujno jugo otežava plovidbu
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiša i pljuskovi padaju uglavnom duž Jadrana i uz Jadran. Mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, lokalno su moguće nevere. Na moru puše olujno jugo, u prekidu su neke trajektne i katamaranske linije.
U nastavku petka vjetar će okretati na sjeverozapadnjak, poslijepodne i navečer mjestimice i vrlo jak, na dijelu obale i buru. Zbog vjetrovitih prilika na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. U gorju može biti snijega.
Za vikend će također biti nestabilno, u subotu mjestimična kiša, s tim da na Jadranu još može biti pljuskova praćenih grmljavinom.
U nedjelju će oborina biti rjeđa, još u noći i ujutro uglavnom mjestimice kiša i pljuskovi.
Stabilizacije nema niti s početkom novog tjedna. Kiša će biti češća duž Jadrana i uz Jadran, u srijedu je izgledno i novo jače pogoršanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
