Promjena vremena pred vratima: Stižu južina i kiša, pa onda ponegdje i snijeg

Nastavak dana nosi nam slične vremenske prilike. Na Jadranu lijepo i sunčano uz maksimalnu temperaturu između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva. U nizinama unutrašnjosti će ujutro i prijepodne biti puno magle i niskih oblaka, a sredinom dana i poslijepodne sunčana razdoblja su moguća i u dijelu kopnene Hrvatske gdje se magla uspije razići. Temperatura u maglovitoj unutrašnjosti ostaje između 5 i 10 stupnjeva, a Lika i Gorski kotar mogu ići i do 15 Celzijevaca. Vjetar na kopnu slab, dok će duž obale puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.

