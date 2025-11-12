Promjena vremena pred vratima: Stižu južina i kiša, pa onda ponegdje i snijeg

Slično kao i prethodna dva dana, srijeda je duž obale počela vedro uz slabu do umjerenu buru. Vedro i hladno je i u većem dijelu gorske Hrvatske, a u nizinama na kopnu je sasvim druga slika - tmurno i maglovito uz mjestimice vlažne kolnike zbog rosulje.
Nastavak dana nosi nam slične vremenske prilike. Na Jadranu lijepo i sunčano uz maksimalnu temperaturu između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva. U nizinama unutrašnjosti će ujutro i prijepodne biti puno magle i niskih oblaka, a sredinom dana i poslijepodne sunčana razdoblja su moguća i u dijelu kopnene Hrvatske gdje se magla uspije razići. Temperatura u maglovitoj unutrašnjosti ostaje između 5 i 10 stupnjeva, a Lika i Gorski kotar mogu ići i do 15 Celzijevaca. Vjetar na kopnu slab, dok će duž obale puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.
I sutra na Jadranu i u gorju pretežno sunčano, a kopneni krajevi i dalje će imati dosta magle i niskih oblaka koji se mjestimice mogu zadržati veći dio dana. Ujutro magle može biti i ponegdje na sjevernom Jadranu.
Temperatura zraka se neće bitnije mijenjati sve do petka kad bi trebala krenuti južina koja će i kopnenim krajevima donijeti višu temperaturu sa sunčanim razdobljima. Krajem tjedna moguća je i kiša, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a u nedjelju i u drugim dijelovima Hrvatske.
Sljedeći tjedan nosi nam češću pojavu kiše, a temperatura će biti u padu. U gorju bi se mogle pojaviti i snježne pahulje.
