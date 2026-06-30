VREMENSKA PROGNOZA
Stiže fronta, moguće žestoko nevrijeme uz obilnu kišu, olujni vjetar, tuču!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Temperatura je jučer prešla 39 stupnjeva na osječkom aerodromu, gdje je bilo najtoplije. I danas se očekuju visoke temperature, do 40, na vrhuncu smo toplinskog vala.
No, slabi utjecaj anticiklone, u nastavku utorka mogući su pljuskovi u poslijepodnevnim satima, u Gorskom kotaru i Lici, unutrašnjosti Dalmacije najizglednije i na istoku.
Srijeda donosi znatno nestabilnije prilike, kako će nam se sa sjeverozapada primaknuti fronta. Iako već tijekom prijepodneva može biti lokalnih nestabilnosti, glavnina oborine stiže u drugom dijelu dana, pretežno u unutrašnjosti. Lokalno je moguće jače nevrijeme, osobito navečer, uz koje će vjetra naglo okretati na sjeverac i sjeveroistočnjak. Lokalno je moguća tuča. Pljuskova s grmljavinom bit će i na sjevernom Jadranu u večernjim satima, u noći moguće i na sjeveru Dalmacije. Osvježit će uz vjetar sjevernog smjera. Na moru će zapuhati bura koja će se tijekom noći na četvrtak proširiti na cijelu obalu Jadrana.
I tijekom četvrtka treba računati na česte kišu, pljuskove i grmljavinu, kojih će biti i u Dalmaciji. Osjetno svježije, osobito u unutrašnjosti.
Od petka stabilnije, sunčanije.
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