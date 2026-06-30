Stiže fronta, moguće žestoko nevrijeme uz obilnu kišu, olujni vjetar, tuču!

Srijeda donosi znatno nestabilnije prilike, kako će nam se sa sjeverozapada primaknuti fronta. Iako već tijekom prijepodneva može biti lokalnih nestabilnosti, glavnina oborine stiže u drugom dijelu dana, pretežno u unutrašnjosti. Lokalno je moguće jače nevrijeme, osobito navečer, uz koje će vjetra naglo okretati na sjeverac i sjeveroistočnjak. Lokalno je moguća tuča. Pljuskova s grmljavinom bit će i na sjevernom Jadranu u večernjim satima, u noći moguće i na sjeveru Dalmacije. Osvježit će uz vjetar sjevernog smjera. Na moru će zapuhati bura koja će se tijekom noći na četvrtak proširiti na cijelu obalu Jadrana.